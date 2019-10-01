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汐止1公里開43分鐘「重要道路全塞爆」　上班族被定點：想哭但哭不出來

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▲▼新北汐止一早塞爆。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲新北汐止一早塞爆。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

記者葉國吏／綜合報導

米塔颱風遠離，不過新北市汐止區一早還在下雨，許多人都開車上班，結果讓平常就很容易塞車的汐止交通更加惡化，許多人在臉書社團發文抱怨。有網友透露，今天會塞這麼嚴重全是因為吉林街水門7點多才開，才會無法疏解上班時間的龐大車流。

臉書社團《汐止集團》一早許多人發文抱怨塞車狀況，有人發文透露「早上7:00從福德一路開到同興路竟然要開45分，這裡的交通有什麼問題？」根據Google map地圖可以看到，福德一路到同興路僅短短1.3公里，正常路程時間8分鐘，但今天卻開了45分鐘。

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▲▼汐止塞車。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲▼有網友一公里的路程開了45分鐘，對此有人透露是因為水門7：38才開導致無法即時疏解車流導致。

▲▼汐止塞車。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

另外也有人抱怨「才出伯爵(山莊)就定點」、「哇~果不然整條康寧街在明湖加油站就動彈不得了~」、「目前明峰街往東湖或往汐止雙向都塞爆囉~」。雖然汐止尖峰時段塞車已經不足為奇，但今天卻是塞的特別嚴重。許多人都上網抱怨，順便想了解到底怎麼了。

對此有人透露，因為是吉林街水門一直到07：38才開啟，導致無法即時疏導上班車流，才會讓汐止康寧街、明峰街、福德一路、中興路等重要道路全部塞爆，這情景讓許多汐止人「想哭但是哭不出來」，只能繼續在車陣中等待。

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