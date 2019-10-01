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影／深夜烈火襲來！女兒「衝入火海救母」任由全身燒焦…臉皮全掉滲血水

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記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市呼蘭區蓮花鎮王姓男子日前家中突發大火，不僅家全被燒光，隔壁的自家養豬場被燒塌。令人鼻酸的是，他的妻子雖然及時逃生，可是發現自己92歲的媽媽還在屋內，毅然決然回頭衝入火海救母，最後全身成火球嚴重燒傷，臉皮全掉狂滲血水，目前還沒渡過危險期。

據《看看新聞》報導，王男在哈爾濱市呼蘭區蓮花鎮老哈村有一個養豬場，9月23號晚上11點多突然被一股刺鼻的煙味給熏醒了，發現原來是自家著火了！他趕緊報案，並且喊來了周圍鄰居幫忙滅火，等火被撲滅後，發現自家的養豬場也已經燒塌了。

王男居住的屋子是和養豬場連著的，中間只隔了一道門。他和妻子住在養豬場的東邊，92歲的岳母則住在養豬場西邊的屋裡，「當時起火的位置，正好是岳母居住的屋子。」

發現起火後，他的妻子就往西屋狂奔想救媽媽，由於火勢太大，並沒有救出母親，自己全身也都被火燒焦。王男回憶起當時情況，「她上半身燒得嚴重，下半身、特別是腿也都燒壞了。」

▲▼女兒全身燒傷嚴重。（圖／翻攝自看看新聞）

▲女兒全身燒傷嚴重。（圖／翻攝自看看新聞）

火災發生後，王男的妻子被緊急送到了哈爾濱市第五醫院進行救治，在醫院裡她全身被一層厚厚的紗布包住，頭部、背部和四肢都被燒傷，由於呼吸道被嚴重灼傷，現在根本無法說話。王男的兒子說，他到醫院的時候，都沒認出自己的母親，「她的頭腫得超大，身上全綁著繃帶；進屋我都沒找著，根本沒認出來。」

王男悲泣表示，從住院到現在全家已經花光了所有積蓄，想要治癒還需要一筆不少的費用。哈爾濱市第五醫院燒傷二科的醫生說，傷者全身33%的面積是深二、三度燒傷，並且伴有吸入性損傷，目前還沒有脫離生命危險。

我該答應女友嗎？

▼豬圈也被燒塌了。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼女兒全身燒傷嚴重。（圖／翻攝自看看新聞）

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