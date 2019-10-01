權值股激勵走揚　台股早盤一度站上10,900點

▲台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

面對即將到來的中美談判，以及美國官方澄清將中企下市是假消息，美股四大指數收漲。台股今（1）日開盤上漲26點、以10,855點開出，而後隨著權值股激勵持續走揚，台股在9點08分上漲72點，來到10,901點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤4540元、漲幅2.02%；台積電（2330）以273元開出、上漲0.37%；鴻海（2317）開72.2元、跌幅1.37%。

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其他權值股包含台塑化（6505）、中華電（2412）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、國泰金（2882）、聯發科（2454）等開盤亦走揚，激勵台股一度成功站上10,900點。

先前遭傳美國將讓中國大陸企業智美股下市因發市場動盪，美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）相繼澄清消息是假新聞，加上即將迎來的美中新一輪貿易談判，美股四大指數全數收高。

美股道瓊上漲96.58點、漲幅0.36%，收26916.83點；那斯達克指數上漲59.71點、漲幅0.75%，收7999.34點；標普 500 指數上漲14.95點、漲幅0.50%，收2976.74點；費城半導體指數上漲15.88點、漲幅1.03%，收1558.75點。