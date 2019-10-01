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又更新了！蘋果iOS 13.1.2 釋出　修正iCloud備份、相機App和藍牙等問題

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▲蘋果於9月30日發佈iOS 13.1.2，這次更新修正了一些iOS 13.1.1明顯的錯誤。（圖／路透）

▲蘋果於9月30日發佈iOS 13.1.2，這次更新修正了一些iOS 13.1.1明顯的錯誤。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

iOS 13.1.1上週六才剛推出，蘋果（Apple）今天又發佈iOS 13.1.2，這次更新修正了一些iOS 13.1.1明顯的錯誤，例如：iCloud備份、相機的App等。

以下是iOS 13.1.2更新與修正的內容：

1.修復了iCloud成功備份後，處理進度條可能持續顯示的錯誤。
2.修復了相機可能無法正常運作的問題。
3.解決手電筒功能可能無法啟動的問題。
4.修復了可能導致修正資料遺失的錯誤。
5.修復了無法從HomePod操作捷徑的問題。
6.解決藍牙可能在某些車輛上無法連接的問題。

蘋果最近頻頻發佈iOS更新，首先是9月19日推出iOS 13後不久，提前在25日發佈iOS 13.1，結果上周六（9月28日）又發佈iOS 13.1.1修正了有關電池耗電、Siri、外接鍵盤等錯誤，沒想到今天又發佈iOS 13.1.2。

以下為最近的更新重點：

1.蘋果發佈iOS 13.1並為iPhone 11等提供了新的AirDrop功能。
2.蘋果發佈了iPadOS 13.1，具有暗黑模式、新的主畫面和多任務處理， Arcade等功能。
3.蘋果發佈iOS 13.1.1，修復了電池電量消耗、Siri和資料儲存等問題。

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