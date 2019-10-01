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蘇貞昌因聯繫不上花蓮縣動怒　曾銘宗嗆：接電話重要還是防災重要？

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記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌昨日於中央災害應變中心因聯繫不上花蓮縣長徐榛蔚動怒。國民黨立委曾銘宗質疑，蘇貞昌數次在颱風期間隨機抽考，根本是衝著藍營縣市長，痛罵「是接你電話重要，還是地方防災重要？」蘇貞昌解釋，他是在建立機制、提升效率，昨天對徐榛蔚也沒有說一句批評的話，強調救災不分藍綠。

為因應米塔颱風，蘇貞昌30日上午8時親赴中央災害應變中心，「臨時抽考」應變能力，要求把各縣市的視訊畫面調到中央。不過，他要求調出花蓮縣災害應變中心的視訊畫面，但遲遲無法連上，一度怒批「要我等多久？」讓他臉色相當難看。

蘇貞昌1日赴立法院備詢，曾銘宗質詢時提出質疑，指蘇貞昌7月才針對高雄市長韓國瑜、8月責備澎湖縣長賴峰偉，昨天又出手針對徐榛蔚，根本是「救災看顏色」。

對此，蘇貞昌解釋，這是媒體報導有誤，中央災害應變中心就是要講求快、準，但他多次去主持發現時常電話打不通，所以上次針對電話、這次針對視訊檢查，不是為了針對人，「我是在建立機制、提升效率，因此我對徐縣長也沒有一句批評，只有針對消防署。」

但曾銘宗仍認為，蘇貞昌不斷針對藍營縣市首長，8月8日利其馬颱風期間，當時桃園市長鄭文燦出國，卻連一句質疑都沒有，爆氣嗆「縣市長是接你電話重要，還是處理地方防災重要？」

蘇貞昌回應，這要看狀況，他很了解地方中央的權限分界，但也強調，他8月針對的是有停班課的縣市，但桃園市沒有，昨天也是把各縣市的畫面調回中央，不分藍綠。

曾銘宗再質疑，過去包括前總統陳水扁、馬英九，都常常視察中央應變中心，最近幾次颱風卻沒有見到總統蔡英文來視察，是否急於跑選舉行程不關心防災？蘇貞昌則回應，最高行政機關首長是他，且他昨天從應變中心開完會後，也隨即向總統報告颱風狀況。

▲▼立法院院會蘇貞昌施政總質詢,外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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