被解僱後放膽打臉川普　波頓：北韓不會放棄核武！

▲美國前國家安全顧問波頓談及北韓核武威脅。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）9月30日提及他對於北韓的看法，與總統川普存有明顯分歧，這也是他被解僱後首次公開發表談話。他認為，北韓領導人金正恩會盡全力維持核武能力，不會輕易放棄。

CNN報導，波頓上月30日出席位於華府的智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS），他表示，金正恩在當前情況下絕對不會主動放棄核武。然而，川普先前自信說明，北韓停止進行核武與遠程導彈測試，這代表他的策略正奏效，且雙方會談也進展順利。

回到6月，川普表示金正恩在核武問題上信守諾言。然而，波頓最新說法卻指責平壤並未兌現承諾，至於停止核試，則是因為技術已到位。

▲川普誓言解決北韓核武威脅。（圖／朝中社）



鷹派的波頓遭到川普孤立，他在談話時一開始就承認，他是以個人身分講話，「今天我很高興來到這裡，我相信北韓領導人也很開心我以個人身分出席，至少我是這樣解讀。」他補充，現在他能直言不諱談論，北韓核武對國際和平與安全構成日益嚴重的威脅。

波頓並未掩飾自己與川普的紛爭，他再度提起「利比亞模式」（Libya model）來達成無核化，不過這個說法曾激怒總統。談及目前北韓的局勢，他形容是「典型的僵局」，金正恩想從不該準備給他的東西中分到好處。

本月初，波頓在紐約出席保守派智庫「門石研究所」（Gatestone Institute）閉門會議，他嚴厲抨擊川普對伊朗、北韓與阿富汗的政策。一名與會者透露，波頓對於川普沒有任何正面評價，他雖未直接點名總統，卻認為邀請塔利班前往大衛營（Camp David）和談的舉動，是在九一一受害者傷口灑鹽。

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