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塵爆呂忠吉已入獄　500人向八仙求償百億元…還在鑑定傷勢等判決

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▲▼八仙塵爆二審宣判專題。八仙樂園，呂忠吉。（圖／資料照）

▲八仙塵爆4年多，呂忠吉已經判刑定讞入監，受害人求償官司還在一審階段。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

八仙塵爆國賠案一審宣判，只是因為部分受害家屬希望向政府討公道，但其實更讓外界關注的是，總計近500名受害人與家屬分10多件案子，向主辦者呂忠吉、場地出租者八仙樂園等人提起的訴訟，總求償約百億元，其中由消基會代表團體訴訟，至今仍在鑑定傷者傷勢程度，最快要2020年才有機會宣判，已有受害家屬選擇退出求償。

消基會早在八仙塵爆滿周年時，為98名死傷者家屬提起首波民事團體訴訟，但當時大部分的受害者選擇等待檢察官刑事偵查起訴後，再以附帶民事的方式求償，可是士林地檢署接連2次處分認定八仙樂園不用負責，僅有主辦「彩色派對」的呂忠吉遭起訴。

▲▼呂忠吉入監服刑。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲受害人認為呂忠吉毫無資力，打官司要求出租場地的八仙樂園也要負起賠償責任。（圖為資料照／記者陳雕文翻攝）

337名受害者與家屬相信光靠呂無法負擔巨額賠償，趕在法定求償期限內，委託消基會提起第2波的團訟，同樣希望資產雄厚的八仙樂園要連帶負起賠償責任，總計2波共435人求償99億多元，還有約50人另外委請律師打官司求償共1億多元。

結果呂忠吉已經被依業務過失致死等罪，判刑5年定讞，並已在2019年初入監服刑，求償官司至今還在進行程序階段，但已經民眾為了脫離塵暴陰影，選擇退出求償團訟。

消基會律師團召集人吳榮達解釋，這件官司需要花很多時間進行鑑定，「幾百名傷者都要排隊等待法院決定的榮總進行傷勢鑑定，而且還要清查確認死傷者與家屬在意外後必須開銷單據內容」，據了解，團訟案將再本月繼續開庭，預計最快2020年初完成鑑定，才能再進入辯論程序後做出一審宣判。

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