傳親密訊息給男同學…16歲少年「性向遭公開」　數小時後輕生

▲查寧的家人聲稱兒子遭到霸凌。(圖/翻攝自推特/Billy Ray Cyrus)

記者丁維瑀/綜合報導

美國田納西州16歲少年查寧(Channing Smith)本來過著普通的高中生活,怎料他與另一名男同學的親密訊息日前卻被公開在網路,得知消息後,他數小時後開槍輕生。查寧的家人非常悲痛,直呼這是「社群媒體霸凌」,要求校方與當局調查並究責。

《紐約時報》報導,查寧生前在科菲縣中央高中就讀,與男同學的親密訊息遭到公開,等同讓許多人知道他的同志性向,經過幾小時後,他於9月23日輕生。他的哥哥約翰(Joshua Smith)表示,弟弟絕對是感受到羞辱,由於訊息內容非常親密,不可能再回到課堂。

在最後一篇IG貼文中,查寧寫道,「我真的很恨我不能相信任何人,因為那些都是假的。」這名少年的母親克里斯特(Crystal Smith)難以接受孩子的離世,她在一場守夜活動告訴群眾,「讓別人尷尬或感到羞辱,只因為你覺得這是可愛或好玩的,再想想吧。如果有人意識到這點,我的兒子就不會死。」

約翰表示,他對於高中的處理方式非常失望,校方試圖壓制學生,且當局並未對任何人提起刑事指控。科菲縣學區負責人查爾斯(Charles Lawson)則透過聲明回應,學區目前無權就此事發表評論,還要等待相關調查,至於心情受到影響的學生或員工,則可以接受諮詢。

#justiceforChanning #whatifitwasyourchild Tennessee teen Channing Smith kills himself after classmates share his intimate messages to another boy, family says - The Washington Post https://t.co/2qbGVA6OOB