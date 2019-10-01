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傳親密訊息給男同學…16歲少年「性向遭公開」　數小時後輕生

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▲▼美國田納西州16歲少年查寧（Channing Smith）傳親密訊息給男同學，被公開性向後輕生。（圖／翻攝自推特／Billy Ray Cyrus）

▲查寧的家人聲稱兒子遭到霸凌。（圖／翻攝自推特／Billy Ray Cyrus）

記者丁維瑀／綜合報導

美國田納西州16歲少年查寧（Channing Smith）本來過著普通的高中生活，怎料他與另一名男同學的親密訊息日前卻被公開在網路，得知消息後，他數小時後開槍輕生。查寧的家人非常悲痛，直呼這是「社群媒體霸凌」，要求校方與當局調查並究責。

《紐約時報》報導，查寧生前在科菲縣中央高中就讀，與男同學的親密訊息遭到公開，等同讓許多人知道他的同志性向，經過幾小時後，他於9月23日輕生。他的哥哥約翰（Joshua Smith）表示，弟弟絕對是感受到羞辱，由於訊息內容非常親密，不可能再回到課堂。

在最後一篇IG貼文中，查寧寫道，「我真的很恨我不能相信任何人，因為那些都是假的。」這名少年的母親克里斯特（Crystal Smith）難以接受孩子的離世，她在一場守夜活動告訴群眾，「讓別人尷尬或感到羞辱，只因為你覺得這是可愛或好玩的，再想想吧。如果有人意識到這點，我的兒子就不會死。」

約翰表示，他對於高中的處理方式非常失望，校方試圖壓制學生，且當局並未對任何人提起刑事指控。科菲縣學區負責人查爾斯（Charles Lawson）則透過聲明回應，學區目前無權就此事發表評論，還要等待相關調查，至於心情受到影響的學生或員工，則可以接受諮詢。

科菲縣地方檢察官克雷格（Craig Northcott）否認他的單位拒絕調查此事，「我跟其他社區的人一樣，對於年輕生命查寧的逝去，深深感到悲痛。」他強調，掌握所有訊息後，就會向當局提出建議。

約翰形容，弟弟是世界上最窩心的孩子，喜歡樂團與唱歌，會彈奏吉他與貝斯。他不清楚弟弟與其他男性有曖昧關係，調查人員告訴他，雙方的訊息被洩漏在IG與Snapchat。

根據美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）去年一份報告，59％青年表示在網路受到霸凌或騷擾，許多人尋求老師、社群媒體公司與政治人物的幫忙，卻都沒有用。研究還發現，LGBT族群的學生更容易被欺負，經歷憂鬱情緒。

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