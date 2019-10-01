台積電反擊　在三地告格羅方德侵權、提禁制令

▲台積電狀告格羅方德。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（1）日宣布，在美國、德國及新加坡三地對格羅方德（GlobalFoundries）提出多項法律訴訟，包括40奈米、28奈米、22奈米、14奈米、以及12奈米等製程的25項專利，並要求法院核發禁制令。

日前格羅方德向美國、德國法院遞狀，控告台積電侵害專利技術，並將以禁制令，阻止部分iPhone、AirPods等產品，輸入美國、德國販售；對此台積電當時聲明，尚未收到訴狀，但是台積電一向尊重智慧財產權，不會侵犯別人專利。

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台積電今日指出，已在昨（9/30）日提告外，並要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權之半導體產品，並對非法使用台積電的專利技術與銷售侵權產品，尋求實質性的損害賠償。

台積電表示，訴訟中的25項專利涉及多種技術，包括 FinFET 設計、淺溝槽隔離技術、雙重曝光方法、先進密封環及閘極結構、以及創新的接觸蝕刻停止層設計等，這些特定技術涵蓋成熟及先進半導體製程技術的核心功能，有爭議的專利僅佔台積電廣泛專利組合的一小部分。

台積電強調，公司開創的專業積體電路製造服務商業模式，促成規模達美金數千億元的美國無晶圓廠積體電路設計產業。台積電目前全球擁有超過 37000 項專利，去年更連三年成為全美前十大發明專利權人。

台積電表示，台積電在全球半導體供應鏈扮演關鍵的角色。舉例來說，台積電與許多美國設備供應商、矽智財夥伴、以及電子設計自動化廠商等在過去五年間攜手合作，台積對美國供應商採購設備及服務的金額達約美金二百億元。同時台積電亦與美國的客戶、供應商、以及頂尖大學緊密合作，驅動下一世代半導體技術的發展。

台積子公司在華盛頓州有生產基地，另於加州及德州皆設有辦公室，員工人數超過千人。

台積電副總經理暨法務長方淑華表示，台積電的專利反映了公司數十年來投入數百億資金進行研發的創新成果，這次提出法律訴訟為要保護台積電的聲譽、龐大的投資、近500家客戶、以及全世界的消費者，以確保大家都能夠受惠於廣泛支援行動裝置、5G、人工智慧、物聯網、以及高效能運算等應用的最先進半導體技術，這些應用對於公共利益極為重要。

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