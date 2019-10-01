逆轉勝首箭「關回去！」　陳水扁嗆韓國瑜：君要扁死，扁不得不死

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

有網友日前在批踢踢上以「韓國瑜逆轉勝的三箭」為題，表示若國民黨總統參選人韓國瑜要贏，第一箭就是要把前總統陳水扁關回去。對此，陳水扁在臉書發文直問「韓國瑜是土皇帝嗎？」更感嘆表示，「君要扁死，扁不得不死」，學老蔣硃筆一揮：「槍決可也」！

陳水扁表示，韓國瑜選總統竟要把阿扁再關回去而且要關到起肖，他批評韓國瑜不知民主法治是何物，完全沒有憲法意識，「憲法明文規定，法官依據法律，獨立審判，不受任何干涉」，難道韓國瑜當總統要修改憲「法官依據韓總旨意，奉命審判？」縱使檢察官也不受總統直接指揮，否則馬英九愛將黃世銘檢察總長也不會判罪下台！

陳水扁說，馬英九何嘗不想「把阿扁關到死關到起肖」，不然怎會在阿扁入獄第一關，要求脫褲檢查前面有無入珠，後面有無藏毒品紙條，極盡羞辱之能事！前二年禁止管理員與雜役等所有的人都不可以跟阿扁講話，前四年都在沒桌沒椅沒床，趴在地上寫字度過，生病看診，從土城、龜山到南屯，經過三個監所怎麼那麼巧，都發生過嚴重的誤診病歷？！

陳水扁提到過去病歷，骨頭沒斷說斷，斷了說沒斷，提水沖便池會喘的胃潰瘍說是感冒、老化、肺部疾病，腦部病變的前額顳頁白點，說是二個月前的小中風，精囊硬塊說是腫瘤要進行切除手術，阿扁不同意，要求再看第二家醫學中心，結果只是晶體，二位精神科醫師都說阿扁有精神疾病，法務部硬說沒有，如果沒有北榮確診並住院治療，否則真的沒死也關到起肖，更荒唐的是跌倒受傷流血腫脹說成蜂窩性組織炎，要阿扁住院打5天抗生素。

陳水扁感謝民間醫療小組陳順勝、郭正典、陳喬琪等醫師、北榮周元華、陳記得等醫師、麻豆新樓趙建銘醫師...，「大家合力救了阿扁的健康，為了參選總統的韓國瑜卻要阿扁的命！？」

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