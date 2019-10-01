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郭台銘布局立委人選「嘉義蕭亞軒」出線　「9頭身」驚艷鄉民成表特美女

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▲郭台銘與柯文哲雙母雞合作拚國會席次，鎖定嘉市無黨籍市議員戴寧（右），戴也有「山寨版蕭亞軒」之稱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長柯文哲「雙母雞」合作力拚國會席次，其中嘉義市立委選戰的「郭家軍」人選也曝光！本刊掌握，郭營已鎖定有嘉義市議會「漂亮寶貝」之稱的3連霸無黨籍市議員戴寧出征立委，一旦拍板定案，郭柯兩陣營基於合作默契，將採聯合推薦，台灣民眾黨在該區不會再另外提人參選。

1982年次的戴寧是3連霸的嘉義市議員，目前是「嘉速前進無黨聯盟」的總召，父親則是前嘉義市議員戴建三。外型清新、甜美的她，2009年首次以無黨籍身分參選市議員，當時照片被民眾PO上台大批踢踢BEAUTY（表特）版，不但被形容是「9頭身美少女」，還有網友封為「山寨版蕭亞軒」。

2020嘉義市立委選舉國民黨已提名傅大偉、民進黨則提名王美惠，另有台聯蔡永泉表態參選，3人都是現任議員。本刊掌握，民眾黨原本在嘉義市立委布局也有接觸一名市議員，但最後郭柯兩陣營達成共識，區域立委兩軍不會「強碰」，換言之，一旦郭台銘有更好的人選投入該選區，民眾黨就不會再自提人選，以免兩敗俱傷。

嘉市無黨籍市議員戴寧有「山寨版蕭亞軒」之稱，還數度被po上PTT表特版。（翻攝自戴寧臉書）

黨政知情人士則表示，有別於其他縣市議會生態，嘉義市「無黨」堪稱最大勢力，以本屆嘉義市21席議員來說，無黨籍議員就有11人，勝過國民黨的5人、民進黨的4人，另有1席是台聯。而由戴寧擔任總召、6名無黨籍議員共組的「嘉速前進無黨聯盟」更是嘉義市議會的最大黨團，包括議長莊豐安及副議長蘇澤峰都是該聯盟成員。

知情人士說，莊豐安8月已接下嘉義市蔡英文後援會的總會長，儘管蘇澤峰長期被地方認為「友綠」，甚至還是小英之友會顧問團團員，但郭台銘9月3日南下親自拜會蘇澤峰時，蘇不但自稱是「郭粉」，並表示自己與郭台銘的兒子郭守正是朋友，郭台銘在黨初選時就跟著跑，當時郭、蘇互動就被解讀是在綠營地盤上拔樁；一旦戴寧最後確定掛郭家軍旗幟出征立委，勢必再替當地選情投下變數。


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