正妹預約剪髮手滑打成「減肥」　設計師暖回：建議少吃多動，加油

記者黃翊婷／綜合報導

一名來自高雄的長髮正妹1日凌晨在臉書「爆怨公社」PO文分享自己的糗事，日前她傳送訊息向髮廊預約剪染服務，沒想到卻因為沒有注意到自動選字，訊息內容變成「我想預約減肥＋染髮」，設計師還溫馨鼓勵要持之以恆，讓她覺得超不好意思。不過，大多數網友看完原PO的分享，紛紛留言鼓勵她乾脆赴約，搞不好還可以和設計師成為朋友。

▲原PO想預約剪髮，卻誤輸入成減肥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文店家無關）

原PO提到，之所以會發這篇文是想抱怨自動選字這個功能，她原本打算要打「剪髮」，打字時輸入「ㄐㄈ」兩個注音，沒想到竟然自動選成「減肥」，還傳送出去，甚至獲得設計師的鼓勵，「第一次預約那間，覺得丟臉，該去嗎？」

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原PO與設計師的對話如下，

原PO：您好（愛心）

原PO：我想預約減肥＋染髮

原PO：感謝

設計師：您好哦！

設計師：減肥我們建議少吃多運動，持之以恆，加油

設計師：請問染髮要約什麼時間呢？

原PO：好…謝謝…

原PO：請問禮拜六下午可以嗎…

▲手機、平板的自動選字功能相當方便，但一不注意就可能會因為選錯字而出糗。（圖／記者黃翊婷攝，下同）

網友們看完原PO分享的經歷，紛紛在文章底下留言回應，「好可愛啊，哈哈哈」、「去啊，幹嘛不去？這個設計師可以當朋友」、「對不起我笑了，不過設計師很真誠地回答，相信是個細心的人」、「所以是要一邊染髮一邊運動嗎？」、「哈哈哈，誤會大了」。

其實，手機或是平板的自動選字功能雖然方便，但一個不注意就有可能選錯字，許多人大概都有過類似的出糗經驗。究竟要如何關閉或是開啟手機的自動選字功能，以使用Android系統的ASUS手機為例，如果想要關閉輸入文字時的自動校正功能，可以按照以下步驟操作。

1.「設定」進入「語言與輸入設定」頁面

2.點選「ASUS鍵盤」的齒輪圖示以進入設定

3.點選「進階設定」

4.點選「自動校正」

5.選擇關閉或開啟校正的強度（低、高）

其他同樣使用Android系統手機的用戶，大多也能在設定內的「語言與輸入設定」欄位中進行調整。

▲圖為Google Pixel 3手機的語言設定介面。

而使用iOS系統的蘋果用戶，不論是iPhone、iPad 或 iPod touch，同樣可以透過以下步驟進行文字的自動修正設定。

1.開啟「設定」app

2.點一下「一般」進入「鍵盤」頁面

3.開啟或關閉「自動修正」功能（預設為開啟狀態）

▼蘋果官方網站有相關的設定步驟教學。（圖／翻攝自蘋果官網）

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