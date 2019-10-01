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西子灣3釣客闖禁區遇「米塔發威」！緊抓燈塔困5小時　海巡救人一夜燒60萬

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▲▼高雄西子灣3釣客受困。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲3名釣客深夜闖入禁區中垂釣，不料卻受困5小時，只能緊抓燈塔與風浪搏命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、洪正達、莊智勝／高雄報導

中颱米塔掃過北台灣，昨（9月30日）入夜後颳起強風豪雨，南台灣雖未直接受到影響，但外圍環流仍然掀起大浪。高雄市3名釣客昨晚間違法闖進西子灣外防坡堤垂釣，豈料回過神時風浪已大到寸步難行，儘管警消投入海空救援，但無奈天候惡劣，遲遲無法順利與3人接觸；最後3名男子只能緊抓燈塔與風浪搏命，所幸1日清晨5時許風浪逐漸趨緩，3人見狀後連忙自行脫困走回岸邊。

警方初步調查，薛姓男子與另外2名友人昨深夜闖入西子灣外防坡堤垂釣，原以為米塔颱風離南部較遠、影響不大，豈料外圍環流仍是掀起陣陣風浪，待3人近凌晨0時發現情況不對時，早已錯失退回岸邊的時機，只能無奈受困港口北側防坡堤綠燈塔。

經薛姓男子撥打電話報案後，海巡署第七巡防區指揮部立即指揮第五岸巡隊前往搶救，同時申請空勤總隊直升機到場，併同消防局鼓山分隊前往，但當時現場風力已達到6至7級陣風、甚至9級風強度，且浪高3至4公尺，已達大浪等級，因海象實在太過惡劣，無論是直升機、或是救援挺都無法靠近3人，最後海巡研判3人暫時受困燈塔，因無立即危險，因此採取遠距離持續監控，並隨時與3人保持通聯，直到清晨5時許風浪趨緩，3人才終於狼狽爬回岸邊。

海巡人員初步檢傷，3人渾身被海水浸濕，且其中1人手部有擦傷，所幸均無生命危險。高雄港務警察總隊調查，3人垂釣區域是禁止進入的堤防區，且外圍還設有警告標語，不料3名男子仍是無視硬闖，違反商港法第36條，目前正實施筆錄偵訊中。

海巡計算，為了救援闖入禁區垂釣的3人，昨夜海豚直升機出勤3小時，每小時成本約5萬元、海巡艇出勤5小時，每小時成本約4萬元、高雄港務拖駁船2艘，每艘夜間拖駁費用為12萬元，光是救援費用一夜就燒了將近60萬元；另還投入救援人力42人、大小車輛機具共8輛。

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▼3名釣客直到清晨5時許風浪轉小，才終於脫困、狼狽爬回岸邊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄西子灣3釣客受困。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄西子灣3釣客受困。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄西子灣3釣客受困。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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