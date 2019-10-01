10月滿州賞灰面鵟鷹　別忘買黑豆茶+港口茶做好事

▲中山大學教務處攜手小墾丁渡假村發起團購港口茶、黑豆茶活動，提醒民眾10月到滿州鄉觀賞壯麗的灰面鵟鷹時，可以兼做好事 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉港口社區長年透過販售鄉內黑豆茶、港口茶所得，照顧社區鰥寡孤獨廢疾者，中山大學教務處攜手小墾丁渡假村發起團購活動，呼籲民眾10月到滿州鄉觀賞壯麗的灰面鵟鷹時，別忘了把這兩種地區特產帶回家，兼行善。

這項活動由中山大學教務長李宗霖、副教務長陸曉筠與小墾丁渡假村企劃部經理黃耀寬共同發起。

李宗霖強調，該校透過高教深耕計畫推動跨領域共學群，鼓勵師生走出校園、參與社會實踐方案及落實大學社會責任，這次安排教務處同仁舉辦「星空策勵營」，讓同仁深入小墾丁環境教育與社區營建歷程；如花3到5年時間投入星空保護與生態復育的百年樹人工作；全村光害防制，給貓頭鷹等夜行性動物一個家，留給孩子一片壯麗的銀河及營造螢火蟲棲地，成功吸引臺灣窗瑩在小墾丁發光發熱，復育臺灣特有種植物港口馬兜鈴，讓黃裳鳳蝶出現等，都很值得參考。

黃耀寬指出，每年10月是灰面鵟鷹過境滿州鄉主要季節，會出現鷹柱、鷹河、鷹海與萬鷹同翔的壯麗鷹空場景，吸引遊客前來欣賞，但別忘滿州還有港口茶、黑豆茶。

楊秀蘭說，滿州鄉位處台灣最南端，不僅高齡化且青年外流嚴重，社區透過每年引導旅客守護陸蟹棲地，安排旅客參加生態旅遊遊程，銷售社區農特產品與手工藝品賺取社區財源，照顧社區鰥寡孤獨廢疾者，十多年走來始終如一，非常感謝中山大學及小墾丁渡假村發起團購，給與社區更大的力量，來照顧環境生態與社區的弱勢族群。