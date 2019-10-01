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食品大廠主管返鄉研製可可加工　邱奕純讓更多人吃到多口味巧克力

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▲屏東縣內埔內埔邱奕純，原在食品大廠主管，辭職返鄉研製可可加工，開發出多種風味巧克力 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔內埔邱奕純，原在食品大廠主管，辭職返鄉研製可可加工，開發出多種風味巧克力 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在北部食品大廠擔任主管的屏東縣內埔鄉女青農邱奕純，因想返鄉陪伴年邁雙親，和在高雄工作的妹妹邱奕綿雙雙辭去工作返鄉，利用專長開發研製各種巧克力產品，雖收入沒先前多，卻感受到家的溫馨。

40歲的邱奕純，屏科大食品科系畢業，到台北食品廠工作10幾年，從基層員工做起爬升到主管，但工作變得更繁重，6年前辭職回到家鄉，應用所學從事烘焙工作，做蛋糕、果乾在網路銷售，由於有食品背景，對「吃」的東西特別有研究，經常變換口味，擁有固定客戶群。

3年前參加政府舉辦的可可產業創新輔導計畫，才發現內埔萬巒等地區有很多人種可可，大多交到固定加工場所，價格卻不穩定，邱奕純原有意要自己種來加工，但長輩建議她，以她的專長做加工就好，原料就他們提供，她用較高的價格收購。

從果莢進貨到果實發酵、曝曬、加工等，她都親手做，由於對食品的專業，讓她一開始依應客戶需求供應；滿足不同消費端需求。

花了工作積蓄100多萬採購加工設備，她認為農業不能單打獨鬥，必需更多人合作幫忙，在農業大學時就認識很多一起努力的青農，分享更多銷售管道，現在除網路及固定客戶訂購外，每週一到五在榮民醫院龍泉分院固定展售，慢慢建立品牌及知名度，讓更多人食用到在地多種口味的巧克力。

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