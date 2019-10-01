里山動物列車駛向潮州　林後搭設棲架供猛禽休憩、抓鼠

▲里山動物列車配合屏東林管處林後四林舉辦的「人工猛禽棲架講習與實作活動」，在6日特別從嘉義行駛至潮州。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里山動物列車來屏東了！配合屏東林管處林後四林舉辦的「人工猛禽棲架講習與實作活動」，在6日特別從嘉義行駛至潮州，民眾可上林後四林平地森林園區FB粉絲專業查詢，一起搭乘列車來林後參與活動。

第二代里山動物列車於2019年6月3日啟程，駛向生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落生態系之里山倡議理念，今年除在車廂外彩繪，連車廂內也做了各種特別的布置，每節車廂內有播放多部生態影片，第二節的神秘車廂，更讓民眾彷彿置身里山環境，並與里山動物一同啟程。

列車一般行駛於基隆至嘉義，6日臺鐵3141班次列車特別上午07：00自民雄發車，10：06行駛至潮州，可再搭配高雄客運605觀光公車假日上午10：40由潮州火車站接駁至林後四林平地森林園區，上午在園區遊覽，下午再參加人工棲架講習與實作活動（活動時間13：00～15：00）。

田間鼠害是農民常見的困擾，以往農民常使用滅鼠藥來控制鼠害，但在天空中翱翔的猛禽類也是以老鼠等小動物為食，屏東科技大學研究發現許多死亡的老鷹、遊隼等猛禽體內都有滅鼠藥的殘留，2015年農委會防檢宣布取消實施30餘年的滅鼠週，但鼠患仍未解決。

如利用猛禽站立於制高點及俯衝補食的特性，在田間架設棲架吸引猛禽休憩及捕食老鼠，不但可以減少滅鼠藥之使用，也可維持食物鏈的循環，不失為一種生物防治策略，屏東林區管理處邀請民眾於6日為猛禽搭設棲架，希望翱翔的老鷹們能夠吃得安心、站得安心。