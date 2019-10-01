畢業後返鄉　屏東高樹姊妹花種出嬌貴甜美洋香瓜

▲屏東縣高樹鄉劉文茵（右）及劉懿緯姐妹，種出嬌貴甜美洋香瓜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉劉文茵及劉懿緯姐妹，分別就讀觀光系及餐飲系，畢業後卻未朝所讀發展，反而回鄉嘗試從事農業，且在專業人員協助下蓋網室，栽種高難度的阿露斯網紋洋香瓜，經多次失敗終於成功，品質及香度口感均不輸給市面的洋香瓜。

23歲姐姐劉文茵在觀光系畢業後到日本遊學，吃到當地哈密瓜感覺很甜美，但價格昂貴，回台灣後建議種火鶴花的父親劉軒仰，不如轉型種洋香瓜，還邀剛畢業的21歲妹妹劉懿緯一起來種田。

剛開始排斥的妹妹，不喜歡洋香瓜味道而拒絕，但父親已將種10幾年的火鶴花全砍除後，搭了2分多地的設施因要有人幫忙，在父親遊說下，兩姐妹同意聯手一起種瓜，起先小規模種了30幾株，成功後才大面積栽種。她們下功夫學習，先到農改場研習，到洋香瓜大本營的嘉義太保觀摩。

劉文茵說，高樹的地屬砂礫地，土壤較貧瘠，所以採離地栽培，以凹槽方式自動噴溉設備，分批栽種，全區分3批可全年供應，今年7月份種的洋香瓜最近陸續採收，以宅配方式銷售，一株留一果，保留最精華的美味。

每顆洋香瓜都特別用包裝盒保護，並附上掛牌，註明採收日期，貯放2-3天食用最佳，網紋越細緻表示品質越好，兩姐妹每天果園巡視2-3回，觀察植株生長情形，有問題馬上和專家討論，雖經常汗流浹背，她們從不喊累，只希望種出高品質香甜美味的哈蜜瓜。