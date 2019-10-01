美股道瓊漲96點　台指期開盤上揚33點

▲中美新一輪貿易談判將在本月登場，貿易戰有機會得到緩解。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美新一輪貿易談判將在本月登場，雖然貿易戰有機會得到緩解，但隨著財報季來臨，市場的不確定性又開始悄悄漫延。美股道瓊上漲 96.58 點。回頭看台指期今（1）日開盤上漲33點，來到10,856點。

美股道瓊上漲 96.58 點，或 0.36％，收 26916.83 點。那斯達克指數上漲 59.71 點，或 0.75％，收 7999.34 點。標普 500 指數上漲 14.95 點，或 0.50％，收 2976.73 點。費城半導體指數上漲 15.88 點，或 1.03％，收 1558.75 點。

請繼續往下閱讀...

BCA Research 首席美國投資分析師佩塔（Doug Peta） 在一份報告中表示，美國經濟基本面仍然強勁，但市場的不安定性讓股市隨著新聞而跌宕起伏。中美貿易戰仍是全球市場的最大風險，也是投資者最擔心的事。

Bleakley Financial Group 首席投資長布克瓦爾（Peter Boockvar） 指出，即將來臨的財報季，將會成為美股的危險地雷區，企業在第三季將開始感受到全球經濟明顯走軟帶來的壓力。

截至今早8：47，台指期上漲69點，來到10,892點。