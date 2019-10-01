快訊／陳建仁將代表蔡英文出訪　再訪歐洲唯一友邦教廷

青年學子今（20日）宣布連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。氣象達人彭啟明出席質疑政府根本不重視此議題，每次提出相關政策，一被抗議就退回，且台灣總統候選人每次都不敢談，只因為沒選票，大人比小孩還幼稚。