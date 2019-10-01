快訊／陳建仁將代表蔡英文出訪　再訪歐洲唯一友邦教廷

▲副總統陳建仁去年訪問教廷。（圖／總統府提供，下同）
記者陶本和／台北報導
總統府1日上午舉行記者會，宣布副總統陳建仁將再次代表總統蔡英文，赴我歐洲唯一友邦教廷訪問，希望進一步增進台灣與教廷的互動以及邦誼。
這是陳建仁任內第二次訪問教廷，上一次是在2018年10月，當時教廷和大陸簽署「主教任命協議」後，各界關注中梵外交進展，因此他率團前往參加封聖典禮，還當面邀請教宗來台訪問。
在上一次陳建仁出訪教廷，專案名稱為「聖誼專案」，意思為陳建仁擔任特使參與封聖典禮，深化台梵邦誼。
▲副總統陳建仁去年訪問教廷。（圖／總統府提供，下同）
記者陶本和／台北報導
總統府1日上午舉行記者會，宣布副總統陳建仁將再次代表總統蔡英文，赴我歐洲唯一友邦教廷訪問，希望進一步增進台灣與教廷的互動以及邦誼。
這是陳建仁任內第二次訪問教廷，上一次是在2018年10月，當時教廷和大陸簽署「主教任命協議」後，各界關注中梵外交進展，因此他率團前往參加封聖典禮，還當面邀請教宗來台訪問。
在上一次陳建仁出訪教廷，專案名稱為「聖誼專案」，意思為陳建仁擔任特使參與封聖典禮，深化台梵邦誼。
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