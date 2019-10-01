煞氣女嗆爆雇主「我PO啥干妳屁事」　她無奈曝對話：不來說一聲就好

▲求職者未上班先嗆雇主。（圖／翻攝自臉書「台南爆料公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友公司日前招聘員工，和一名求職的女性約好週三（2日）報到，當問對方會如期報到嗎，竟然被嗆「要我怎樣啦」，口氣相當差勁，「這樣的態度，哪個業者要收她。」內容太嗆讓網友也傻眼，「這個是要找工作？沒搞錯吧」、「傻眼」、「好嗆喔」。

身為雇主的女網友在臉書社團「台南爆料公社」發文，「請各位業者必須三思求職者，這樣的態度，哪個業者要收她。」事件發生在9月30日晚間，原PO問該名求職員工2日和4日是否會如期報到，結果對方的回應讓人覺得她搞不清楚狀況，「還要轉車妳要我怎樣啦，9點半是來得及？」

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當原PO問對方「不是說有機車」、「若沒交通工具也不需要在社團PO說有機車」，又被回嗆「我媽在騎，她不用上班逆」、「然後？然後呢」、「我po啥干妳屁事」？對於如此無禮的求職者，她無奈回復「不來可以說一聲…這樣就夠了。」

網友們看完紛紛為原PO感到不平，「 家教真好，一副全世界都欠他祖宗十八代一樣」、「這態度令人不敢恭維」、「這鳥態度我看他求職求到50歲都還找不到工作」、「好奇他爸媽怎麼生養出來的」、「真派喔～誰用他誰倒楣！店都不用開了。」