颱風天抽考地方首長遭批「耍官威」　蘇貞昌：電話打不通怎麼災害應變

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌在8月底白鹿颱風來臨時，臨時展開「電話抽查」，這次米塔颱風來襲，他改以「網路視訊抽查」模式，網友正反評論熱議。蘇貞昌1日受訪表示，「昨天我們那地方叫做應變中心，災害應變就是要快要準。如果電話打不通、視訊連不上，要怎麼災害應變，所以我重要的是建立機制，提升效率，至於說是噹誰釘誰，那是畫錯重點。」

回顧8月24日，蘇貞昌一早8點坐鎮應變中心，與現場工作同仁關心颱風狀況，同時也親自打電話連線6個停班課縣市，「隨堂考」各縣市首長，關心各地災情。包含屏東、高雄、台南縣市都是首長親自接聽，台東為副縣長、花蓮是消防局長回應，其中澎湖縣卻是怎麼打都打不通。

到了30日米塔颱風來襲，蘇貞昌也同樣在早上8點抵達中央災害應變中心，這次改採「視訊連線」，要求把各單位的視訊畫面調到中央的大螢幕；不過當點名到花蓮縣時，卻遲遲無法連上，這讓蘇貞昌臉色相當難看。



對此，消防署解釋，因為花蓮縣正在跟氣象局視訊連線，導致無法馬上連線，蘇貞昌當場發怒，「內部開會，跟我視訊連線跟我有什麼關係？」、「花蓮縣那邊，可以把我們切掉？」這時候消防署趕緊說，「他們剛剛跟氣象局在連線，我們請他們跟氣象局切掉後我們才可以跟他們連」。

關於蘇貞昌的行為，網友們表示，「蘇揆很重視防颱阿！」、「花蓮縣喊在」、「終於有人在意花蓮了」、「刷一排愛心給花蓮縣，刷一排漢堡～～」、「中央真的盡心盡力」。不過也有人認為，「花蓮跟氣象局開會，為什麼要插花呢？」、「現在的縣市首長到底是要做好市政還是接院長電話」、「測試比會議重要？」

▼立法院院會蘇貞昌施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌視察中央災變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

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