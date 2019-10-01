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高價收購漁獲中秋後落跑　屏東養殖戶被倒超過2億

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▲國民黨屏東縣黨部主任委員廖婉汝（左二）到枋寮區漁會、與佳冬養殖區了解與關心，並呼籲屏東縣政府應該建立輔導機制等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國民黨屏東縣黨部主任委員廖婉汝（左二）到枋寮區漁會、與佳冬養殖區了解與關心，並呼籲屏東縣政府應該建立輔導機制等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日屏東縣枋寮、林邊、佳冬養殖戶多人慘遭倒帳每人從100萬到500萬元不等，全縣總計超過兩億元，當事人余男卻於中秋節後落跑行蹤成謎，受害養殖戶求償無門，30日中國國民黨屏東縣黨部主任委員廖婉汝特別到枋寮區漁會、與佳冬養殖區了解與關心，並呼籲屏東縣政府應該建立輔導、監督機制，收購或者輔導漁會作爲魚貨交易的窗口以保障漁民權益，避免再發生類似事件，確保養殖戶權益。

屏東縣養殖漁業發展協會常務監事陳清烈表示，余姓男子先前向漁民收購午仔魚價格比一般魚商高，中秋節前大舉收購漁獲後再大筆倒帳，騙走漁民無數的血汗錢。

余男是林邊區漁會理事，在林邊、佳冬、枋寮等養殖區收購漁獲，總金額估算約超過兩億元，但過完中秋後余男就跳票，打電話也不接，很可能就是有預謀倒債，且依據受害者陳述，在枋寮、佳冬養殖戶幾乎每隔3-4年都會碰到這種刻意倒帳的事。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝獲悉後，與枋寮地區漁會理事長劉淼松、前鄉長陳訓宗等養殖業者多人，進行意見的交換，會中認為縣府應該輔導建置監督有信賴度的魚販收購或者輔導漁會作爲魚貨交易的窗口，建立交易制度保障漁民收益。尤其在屏東養殖專業區產值越來越大的情況下更應該建構一個良好的國內外銷售機制，避免類似事件再發次發生。

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