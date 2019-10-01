26張發票嗨中4張！幸運女4600元爽入袋　曝「中獎撇步」網看哭：我都沒有

▲統一發票。（圖／記者許力方攝）

記者張嘉晏／綜合報導

基數月25日都是大家期待有小確幸發生的日子！一名女網友習慣使用載具存取雲端發票，不僅環保愛地球，她還發現到使用載具似乎讓她「更容易中獎」，好奇詢問其他網友是否也有一樣的感覺，引發熱議。

有女網友日前在臉書「爆廢公社」發文，她表示自己有把發票存在載具的習慣，在7、8月這期中，26張發票竟然就中了4張，分別為1張四獎4000元和3張增開的六獎200元，一共有4600元入袋，好運氣讓她好奇「有沒有人也覺得，用雲端比較容易中獎啊？」

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▲ 網友使用雲端發票APP，26張發票就中了4張 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，有幸運網友開心表示認同，「我也覺得，曾經10張中2張」、「我幾乎每期都有中，只不過都是200，不會超過」、「這次中400！也是雲端」、「雲端還有加開獎」。

不過幾家歡樂幾家愁，也有人表示沒有這樣的感覺，反而是傳統紙本比較容易中，「我200多張都沒中」、「上雲端2期4個月沒中過」、「騙人！我全部都沒中」、「運氣運氣啦」、「我雲端沒中過半張，反而自己對的幾乎都有中獎」。

值得一提的是，自9、10月起，財政部有針對雲端發票用戶增開「雲端發票專屬獎」，多開了40萬組的500元的專屬獎項。財政部也統計，一般發票（電子發票、紙本發票）中獎機率大約是千分之5，增開一組六獎，中獎機率可以增加到千分之6；而雲端發票的專屬獎，因為增加了500元40萬組，中獎機率可以增加千分之2，所以整體來說，最高可以達到千分之8的中獎機率。

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