前男友突來電問「西子灣怎去」　白皙妹問號：不會導航？理由瞎爆網轟白目

▲高雄西子灣 。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者張嘉晏／綜合報導

大家如果遇到這種情況會怎麼做呢？有女網友分享前男友突然打電話向她問路的奇葩事，她接著詢問對方為何不自行導航，不料理由一曝光後讓她大翻白眼，「到底在講啥？」網友們看完也都傻眼狂轟「病得不輕欸」、「這男的有事嗎」。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示日前分手1年多的前男友突然打電話給她，表示自己在她家樓下，要去西子灣不知道路，想請她幫忙報路。原PO這時滿頭問號，問對方「你不會導航嗎？」對方卻回覆「我已習慣你幫我報路。」

請繼續往下閱讀...

原PO這時好奇，是否是因為前男友隻身一人、無法分心看地圖所以才特別打給她，沒想到對方卻表示其實是跟女朋友一起去；此話一出讓原PO更是無言，不懂對方用意為何，「到底在講啥！我聽不懂！講中文啦！」

▲網友反應。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們也都砲轟表示「送他去墳場啦」、「爆焚化爐的給他，之後立馬封鎖」、「給他亂報啊，西子灣報成大鵬灣」、「把你當人體衛星導航」、「叫他直直駛到海裡」、「這男的有事嗎」、「病得不輕」、「他現任女友也是有事欸」。

不過也有人猜測，應該不會有人白目成這樣，其實他應該是想要復合，「他的意思就是說妳如果跟她一起去，妳就是他女友」、「應該是要妳上車，他想復合不好說出口，一般正常人不會白目到這程度吧」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►他奶奶的美麗小秘訣

