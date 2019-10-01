貿易談判前夕釋出善意！　陸進口商再購「60萬噸美大豆」

▲美國大豆。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

第十三輪中美經貿高級別磋商預計10月舉行，《路透社》引述消息人士報導指出，「中國企業周一（9/30）購買了多達60萬噸美國大豆，將於今年11月至明年1月期間裝運，這是中國本周向進口商分配的最高200萬噸免關稅進口配額的一部分。」

受美中貿易摩擦影響，美國去（2018）年對大陸的大豆出口年增率下降47.6%，而今年上半年則減少14.7%。此外，《路透社》在報導中提到，這場貿易戰導致美國農產品出口大幅減少，甚至擾亂了全球市場的運作。

路透報導，知情人士透露，目前有2至10艘船的大豆已經出售；其中一人甚至還指出，買家包括大陸自營企業和國有企業。受到該消息刺激，美國大豆在芝加哥期貨交易所的價格上升大約1.5%。

▲在中美即將進行新一輪談判之際，大陸釋出善意，又向美國購買60萬噸大豆。（圖／路透社）

路透先前曾報導，因處於針鋒相對的中美貿易戰中，加上去年7月宣布對包括大豆在內的一系列美國商品加徵25%關稅，大陸去（2018）年下半年從美國進口的大豆日漸萎縮，不過，在貿易戰暫休期間，大陸國有企業從去年12月開始已恢復從美國農民手中購買約1,400萬噸油籽。

此外，美國去（2018）年對大陸的大豆出口年增率大幅下降，直到今年7月，一些大陸企業才開始就採購新的大豆、棉花、高粱等農產品，向美國供貨商進行詢價，漸漸釋出善意，試圖打破中美之間的僵局。

