空腹吃芒果長出「6cm胃結石」痛爆　她動手術竟切不碎…醫神招解救：喝可樂！

▲6公分結石中較為堅硬的部分，最後利用可樂成功溶解。（左圖／翻攝自微博，右圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名60歲楊姓婦女因為近日持續胃痛，所以到當地醫院求診。主治醫生透過胃鏡檢查後發現，楊女的胃裡頭竟然長出一塊長達6公分的結石，經過詢問後推測，結石與病患「時常空腹吃芒果」有關，只好趕緊用手術取出，但是仍有3大塊結石太堅硬無法切碎，他便利用「可樂治療法」才成功讓婦女免於胃痛之苦。

綜合陸媒報導，事發在江西省南昌市，楊女因為胃部不斷劇痛只好到江西中醫藥大學第二附屬醫院求醫。醫師趙化成透過胃鏡檢查後發現，楊女胃內長出一塊6公分的結石，推測胃結石形成的主因，和病患這幾個經常空腹吃芒果有關，只好利用手術方式，將胃結石切成多塊後取出。

▼空腹吃芒果竟然讓婦女胃中長出了結石。（示意圖／記者許展溢攝）

趙醫生表示，不過最後仍有3大塊較堅硬的結石無法切碎，考慮到病患沒有出現胃潰瘍和其他併發症，於是要求楊女每隔1至2小時就喝100毫升可樂，希望透過可樂中的磷酸及二氧化碳溶解和軟化結石。經過一段時間治療後，楊女的2塊胃結石確實已經溶解消失，最後的一塊也因為變小而順利取出。

據悉，目前楊女已經康復出院，不過趙醫師提醒，不同患者的病情不一樣，切勿自行使用偏方治療，如果發生相似狀況應該盡快求醫，倘若要實行這樣的溶石治療也必須配合醫師診斷才行。

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