影／玻璃門突傾斜！2男1女肉身支撐「下秒卻爆開」噴射碎片…雙手滿臉全濺血

記者朱世凱／綜合報導

廣東省廣州市一名陳姓女子上（9）月28日到當地商場逛街，不料正要拉開玻璃門進去時，門卻突然向身體傾斜過來，她只好使盡全力抵住玻璃門，一旁路過的兩名男子見狀也紛紛趕來幫忙。就在這個時候，玻璃門硬生生爆裂開來，導致碎片瞬間向兩旁噴射，插進了女子的雙手以及一名男子的額頭，畫面十分嚇人。

▼商場玻璃門突然傾斜爆裂，導致2男1女遭玻璃刺傷。（圖／翻攝自星視頻）

綜合陸媒報導，陳女當天上午10點左右準備進入商場，沒想到拉開玻璃門的時候，沉重的大門卻突然傾斜，好在路過的兩名男子見到女子有難，便熱心前來幫忙。不過就在3人同時撐住這扇門的瞬間，玻璃竟然當場爆裂，導致碎片散落一地還插進陳女雙手，另外兩名男子則分別被劃傷額頭和手部。

▼好心路人幫忙支撐玻璃門，最終也慘遭波及。（圖／翻攝自星視頻）

據悉，女子左邊手背共縫了3針，目前只能裹上厚厚的紗布隔絕傷口；而其中一名受傷的男子恰好是位軍人，雖然他也不幸在救助的過程中受到輕傷，不過對於自己的熱心行為，他誠懇地說，「如果再做一次選擇，他還是會出手相助，因為這是人民子弟兵的職責。」

▼男子的臉部遭玻璃劃傷全是血。（圖／翻攝自星視頻）

商場方面的負責人則表示，有可能是玻璃門存在品質問題，或是熱漲冷縮的緣故引起自爆，之後將會對商場所有玻璃門進行檢查，盡可能排除潛在隱憂；至於後續事宜，商場方面還在和當事人協商。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下