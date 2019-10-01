　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／玻璃門突傾斜！2男1女肉身支撐「下秒卻爆開」噴射碎片…雙手滿臉全濺血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

廣東省廣州市一名陳姓女子上（9）月28日到當地商場逛街，不料正要拉開玻璃門進去時，門卻突然向身體傾斜過來，她只好使盡全力抵住玻璃門，一旁路過的兩名男子見狀也紛紛趕來幫忙。就在這個時候，玻璃門硬生生爆裂開來，導致碎片瞬間向兩旁噴射，插進了女子的雙手以及一名男子的額頭，畫面十分嚇人。

▼商場玻璃門突然傾斜爆裂，導致2男1女遭玻璃刺傷。（圖／翻攝自星視頻）

▲▼玻璃門突傾斜！2男1女肉身支撐下秒卻爆裂…。（圖／翻攝自星視頻）

綜合陸媒報導，陳女當天上午10點左右準備進入商場，沒想到拉開玻璃門的時候，沉重的大門卻突然傾斜，好在路過的兩名男子見到女子有難，便熱心前來幫忙。不過就在3人同時撐住這扇門的瞬間，玻璃竟然當場爆裂，導致碎片散落一地還插進陳女雙手，另外兩名男子則分別被劃傷額頭和手部。

▼好心路人幫忙支撐玻璃門，最終也慘遭波及。（圖／翻攝自星視頻）

▲▼玻璃門突傾斜！2男1女肉身支撐下秒卻爆裂…。（圖／翻攝自星視頻）

據悉，女子左邊手背共縫了3針，目前只能裹上厚厚的紗布隔絕傷口；而其中一名受傷的男子恰好是位軍人，雖然他也不幸在救助的過程中受到輕傷，不過對於自己的熱心行為，他誠懇地說，「如果再做一次選擇，他還是會出手相助，因為這是人民子弟兵的職責。」

▼男子的臉部遭玻璃劃傷全是血。（圖／翻攝自星視頻）

▲▼男子的臉部遭玻璃劃傷全是血。（圖／翻攝自星視頻）

商場方面的負責人則表示，有可能是玻璃門存在品質問題，或是熱漲冷縮的緣故引起自爆，之後將會對商場所有玻璃門進行檢查，盡可能排除潛在隱憂；至於後續事宜，商場方面還在和當事人協商。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普捐1百萬救災
快訊／南方澳漁船「6人受困」搶救近7小時！救出已成冰冷屍體
1滴血破「19年前性侵少女懸案」！惡男DNA比對確認判刑13
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／搭飛機脫鞋…空服員提醒穿上　他秒撂「晶晶體」開噴：你在make problem！網戰翻

影／21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

2警員遇襲頭破血流！　向天空鳴「2槍實彈」示警

香港「六區開花」遊行！屯門「被堵路、縱火」警方發射多枚催淚彈

史上最貴車禍！高速列車76km／h瞬間相撞...「砰一聲」車頭全炸裂

影／玻璃門突傾斜！2男1女肉身支撐「下秒卻爆開」噴射碎片…雙手滿臉全濺血

貿易談判前夕釋出善意！　陸進口商再購「60萬噸美大豆」

華聞快遞／陸企對「一帶一路」沿線國家投資超過1000億美元

滿月男嬰遭棄草叢　全臉都是「螞蟻爬來爬去」...警心疼：鼻頭咬到爛掉了

香港10.1多區遊行！　4人持有「五大訴求　缺一不可」橫幅被捕

10歲童「時速飆120公里」上高速公路　誇張母拍影炫耀：老司機

上海再逮6名台灣分析師　新增3人遭羈押傳1人潛逃回台

2警員遇襲頭破血流！　向天空鳴「2槍實彈」示警

面對韓民調落後　曾永權：22縣市競選幹部都有勝選決心

巴黎直擊／RV打造粉紅色更衣間、巨星休息室　網美風場景讓超模可可羅恰狂拍

12強／13投手沒問題！唯一擔心先發　洪一中：可能假先發

新台幣收盤貶值0.3分　以31.045元兌1美元作收

嘉義店、新莊店也要開加油站了！好市多台灣新總經理出爐由趙建華接任

南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」　驚險瞬間曝光

華映今提報大量解僱1900員工！加速處分資產　望年底前支付薪資與資遣費

國際液化石油氣上漲中油吸收　十月家用桶裝瓦斯凍漲

買家縮手！9月僅新北民眾最給力　買氣土城、板橋翻紅

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

大陸熱門新聞

中共建政70周年大會登場！習近..

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

歷屆最大規模十一閱兵！　1.5..

26歲女神級正妹直播爆紅

港警：示威者行為與恐怖主義愈行..

離家出走！辣妻次日哭訴：被性侵..

路透：駐港解放軍翻倍至1.2萬..

陸再逮台分析師　羈押數增至6人

任內首場「國慶閱兵」 習近平的..

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

制美利器　十一閱兵緊盯「東風-..

陸委會：九二共識已和一國兩制綁..

十一閱兵首次出現「女將軍」！

十一閱兵 聚焦「國產現役主戰裝..

更多熱門

相關新聞

外牆剝落！4歲童頭被砸中「血濺滿地」

江西省南昌市一名姚姓4歲男童22日跟家人出門，沒想到途中突然有好幾塊脫落的大樓外牆掉下，正好砸中他的頭部，以至於當場血濺滿地。回憶當時情況，該名男童的父親心痛地說，一回頭就看見兒子跪在那裡了。

子宮破裂男嬰亡！家屬撒冥紙…醫淚崩

岡山萬坪商場今動土　創3000個工作拚年收15億

水淹高樓房間　暖警開門止水還救到2隻貓

男童「熊抱」電扶梯扶手 店員神救援

關鍵字：

玻璃門商場破裂爆裂濺血

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面