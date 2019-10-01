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換「瑜」成真！韓國瑜選情雪崩被看衰　柯宋密會共識曝光

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圖、文／鏡週刊

2020總統大選橘營的入場券由誰取得？近日成為政壇火熱的話題。本刊調查，親民黨明年總統大選確定不會缺席，黨主席宋楚瑜最近密集與政壇人士磋商，但橘營內對與其他小黨組成政團，並由前立法院王金平參選總統的合作方案，反對意見明顯大於贊成，因此，最後由宋楚瑜自己持票進場的機率，已越來越高。另一方面，國民黨總統提名人韓國瑜聲勢持續走低，泛藍湧現期盼有第3選擇的聲浪逐漸擴大，形成宋可望4度參選的關鍵。

本刊掌握，一位政壇人士8月間透過管道與宋楚瑜會面，席間，宋滔滔不絕地向友人發表他對兩岸關係及國內外政情與政策等看法，這位人士事後向友人形容：「感覺起來宋楚瑜自己選的機會比較大！」

▲▼換瑜成真。（圖／鏡週刊提供）

▲曾揚言「參選到底」的王金平，已改口要看姻緣，而且只剩下與親民黨結盟的方案，才能在大選登場。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士透露，為了佈局明年大選，橘營內部一共擬定了A、B套方案，前者為政壇大咖合作，後者則是宋楚瑜再度御駕親征參選總統。該人士說，但就在郭台銘宣布不參選總統後，讓A方案起了變化，如今浮出檯面可能與橘營合作的人選，就屬王金平最積極。

本刊調查，目前橘營手握的A方案，是由王金平代表角逐總統，親民黨及其它小黨組成政團，一起搶攻立委席次。目前雙方不只就副手搭配議題討論過，連區域立委輔選、不分區立委席次分配等都已交換過意見，並談到競選團隊與選舉策略等面向。

不過，對於是否要釋出總統門票，橘營內反對聲浪則大於支持聲浪。反對派主張，2016年大選橘營能斬獲不分區立委3席，關鍵原因就在「母雞效應」，唯有宋御駕親征才能帶動立委選情，否則橘營在政黨票拿下80萬票，約僅總統得票的一半，若明年大選宋缺席，政黨得票只會往下探，不只衝破5％的不分區門檻難度高，若連3％的政黨補助門檻都沒過，橘營恐會在新興小黨夾殺下步上泡沫化。

▲▼換瑜成真。（圖／鏡週刊提供）

▲因一張總統大選門票，讓近半年未在政壇上曝光的宋楚瑜，再度成為牽動藍綠政局的關鍵。

另一方面，橘營人士也坦言，除了黨內期盼宋親征的聲浪大外，宋王合作尚未成形的原因，主要在於1999年立法院長改選的這段過往，當年親宋的劉松藩爭取連任，與王金平上演「院長之戰」，最後王奪得院長寶座，讓橘營內部對王如今要向宋爭取總統門票一事，覺得無法諒解。

該人士表示，就選舉資源及能量而言，與王金平合作，確實對親民黨猶如一場及時雨，但橘營仍必須考量支持者與王互斥的情況，對橘營支持者而言，王的屬性跟宋親征相較所衍生的問題，並不是宋站台甚至當副手就能解決，因此，最後很可能還是由宋親自持票進場的B計畫。

知情人士透露，去年5月，親民黨最早鎖定的合作對象其實是柯文哲，當時柯到親民黨位於仁愛路三段八樓的辦公室與宋會面，具體討論共組政團結盟，並規劃如何結合第3勢力小黨，共同角逐全國不分區及區域立委，對抗民進黨、國民黨，當時王金平也被納入合作的人馬。

▲▼換瑜成真。（圖／鏡週刊提供）

▲與王金平親近的李鴻鈞（圖），這次作為宋王聯繫對口，替宋楚瑜出面洽談合作事項。

不過，該人士說，就在郭台銘初選慘敗，柯文哲今年7月底決定組黨，但卻未事先告知宋楚瑜，並在8月正式宣布成立民眾黨的情況下，直接破壞了雙方合作默契，「宋對柯下鄉勤走中南部利用親民黨人馬聯繫，原本一直不以為意，一直到柯組黨才恍然大悟，原來自己被柯耍了。」該人士說。

除此之外，在柯市府近日「突襲」挖角親民黨議員黃珊珊擔任副市長後，柯宋關係更已趨近決裂。親宋人士表示，黃是宋長期栽培的心腹，面對子弟兵離去，宋保持絕不口出惡言的習慣，但對於柯不告知就挖角黃，且私下拉攏多方親民黨人士代表民眾黨選立委，讓宋多次在內部會議中，質疑柯的誠信問題，已讓柯宋關係回不去了。

親民黨祕書長兼黨團總召李鴻鈞日前就直言酸柯：「橘子要是變白，那就是發霉了！不會因為柯文哲人氣高，就去依附他。」他並爆料，柯先前下鄉到地方走動時，直接跳過親民黨中央，接觸橘營地方的資源及人士，都未事先告知，「這已經不是跟誰合作的問題，很多事必須建立在互信基礎上！」

對挖角黃珊珊沒有事前跟宋照會，讓宋楚瑜相當不滿。柯周一透過心腹蔡壁如上廣播專訪時坦言，黃珊珊去年拜訪宋楚瑜時已談過，但蔡也坦言：「我們確實就是白目」，並推稱人事消息是因為提前外傳，只好出來被迫回應，沒有和宋楚瑜談過，這個很抱歉，蔡並尷尬地隔空向宋道歉：「宋主席對柯市長不錯，相信他會原諒我們晚輩白目的行為。」

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