颱風深夜不平靜　板橋、三重KTV接連爆發酒醉鬧事...警忙翻

▲張男酒後在同學匯KTV門口聊天太大聲，與警方發生衝突動手推所長，當場遭帶回法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市政府為防範中颱米塔造成危害，宣布30日停班停課1天，有大批年輕人趁著颱風假到KTV唱歌聚會，板橋、三重卻接連爆發酒後的治安事件。1日凌晨3時許，板橋錢櫃有一名男子酒醉後跑錯包廂，與裡面的人發生肢體衝突後遭打傷，警方到場將全數7人帶回調查；同一時間，位於三重的同學匯KTV也爆發酒後衝突，一名男子喝得酊名大醉，不服警方勸導，還動手推轄區派出所所長，當場被上銬帶回。

▲新北市颱風深夜不平靜，三重、板橋KTV接連爆發酒後衝突事件。（圖／記者游宗樺翻攝）

據悉，22歲的陳姓男子等4人原本在板橋錢櫃包廂歡唱，期間因酒醉誤闖另外一間包廂，造成包廂內ˇ的21歲陳姓男子不滿，與對方一行人爆發口角衝突，還借著酒意，攻擊誤闖的陳男臉部，造成臉部、嘴角受傷。警方到場後將雙方隔開，由於傷者傷勢輕微並未送醫，且不願提起傷害告訴，警方已將傷者及其2名友人，連同其他4名涉案人共7人帶回後埔派出所調查，全案將依社會秩序維護法移送裁罰。

▲陳男一行4人誤闖其他包廂，遭到包廂內的陳男攻擊導致受傷，警方到場將涉案4人及傷者1人及傷者友人2人共7人帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

另外，位於三重正義北路的同學匯KTV也爆發酒後糾紛，但這次是與警方發生推擠。一名21歲的張姓男子酒後在店門口喧嘩，轄區三重派出所警方上前規勸，但因為張男已經喝到爛醉，與現場警員發生口角衝突，還動手推了三重所所長徐子胤一把，現場警方見狀立即呼叫支援，一共出動42名警力到場，把張男在內共5人壓制帶返所內調查，除了張男將依妨害公務罪偵辦外，其餘的潘姓（18歲）、曾姓（18歲）、蘇姓（19歲）及尤姓（21歲）男子則予以保護管束。

▲警方將涉案人等依社會秩序維護法法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

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