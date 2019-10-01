前科犯雇女看護「5個月不給薪」　約超商假給錢真性侵：跟警察很熟

▲小葉應徵當看護，做了5個月白工，還被前雇主誘騙給錢真性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者張靖榕／綜合報導

台中市董姓男子請看護小葉（化名）照顧父母，卻因為積欠5個月薪水而讓對方氣得走人，之後謊稱要拿錢給小葉，將對方從超商騙到樓上套房後，不顧反對搓揉對方胸部，還撂話以前在道上混過，跟警察很熟，可以馬上叫警車過來繞兩圈，最後強行指侵得逞。台中高分院法官審理上訴，仍不採信董男「當時睡著了」的說詞，且認為犯者毫無悔意，便依強制性交最判他3年6月徒刑。

判決書指出，董男前科有詐欺、性侵和偽造文書，曾在牢獄中度過8年10個月，於2015年4月出獄。2016年3月，董男聘請看護小葉照顧父母，卻從頭到尾沒給過錢，直到小葉7月離職時已積欠5個月薪水。

8月17日下午，董男透過通訊軟體LINE聯繫上小葉，佯稱要還她錢，但最近日子過得太差，希望對方能陪她聊聊。信以為真的小葉於傍晚到超商赴約，聽董男描述過去一個月的種種，諸如父親狀況不佳、家境不好，和女友分手患上精神疾病等，最後因心軟答應董男到樓上的套房吃晚餐。

▲台中高分院不採信董男辯詞，維持原判決。（圖／截取自Google Map）

上樓後董男隨即從受傷的小綿羊變成說大話的色狼，不斷以「混過黑道」、「和警察很熟」、「馬上叫警車過來繞兩圈」等語向小葉展示自己的權威，企圖恫嚇對方。他不顧小葉反抗，強行脫下對方衣褲，揉胸親吻。

小芳藉故躲到廁所傳訊和朋友求救，出來後又被董男壓制進行口交和指侵，還被對方嫌「不要像死魚一樣」，之後朋友打電話給小芳，才讓董男作罷。

董男一審出庭辯稱當時睡著了，並沒有性侵小葉，也不知道為何小芳報警後會在身上驗出他的基因；然而法官考量董男有前科，加上犯後飾詞卸責又毫無悔意，因此依強制性交最判刑3年6個月。小葉二審到台中高分院出庭時表示，一開始董男提出上樓邀約就覺得「怪怪的」，先拒絕過一次，後因對方不斷打悲情牌，才心軟上樓；她也再次確認董男的確有揉胸、親吻、口交及指侵等行為。

台中高分院法官對於董男辯詞仍不採信，維持原判決。全案可上訴。