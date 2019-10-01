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社會 社會焦點 保障人權

富商捧1400萬現金買比特幣！護鈔小弟摩鐵推演全劫走　6人被起訴

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記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名身價至少好幾億的富商本來打算透過朋友花1400萬元購買100枚比特幣，沒想到卻被護鈔小弟設局A走，甚至還在警局「配合演出」露出焦急的模樣，並給出錯誤的名字意圖誤導警方辦案。警方經過調查逮到4名小弟和2名牽線人，新竹地檢署日前依共同犯詐欺取財罪、誣告罪起訴6人。

▲「護鈔人」自導自演！1400萬現金買比特幣被截　富商超淡定。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方找回藏在行李箱的1380萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）

該名富商與彭姓友人說好，要用1400萬元購買100枚比特幣。彭男幫忙聯絡賣家，並相約在今年4月3日於新竹某餐廳進行現金交易，他擔心身懷鉅款會被歹徒盯上，還找來4名護鈔小弟，抵達交易現場後，他讓2名小弟在車上等候，自己則和另外2名小弟一起進入餐廳，哪知道裝有1400萬元現金的背包就這樣被留守的小弟A走。

彭男起初不知道這是一齣自導自演的鬧劇，還帶著剩下的2名小弟到警局報案，後來發現自己受騙，氣得當場大罵「你們這些背骨的（台語）」，甚至一度想出手修理他們。由於丟失的金額相當龐大，警方從小弟的描述中發現許多不合理的地方，調閱監視器一看，原來逃跑的2人是搭乘同夥的計程車離開，循線追查總算將所有人逮捕到案，進而揭穿這起合夥劫鈔案。

▲▼比特幣、虛擬貨幣、Bitcoin。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲比特幣是加密貨幣的先驅。（圖／免費圖庫pakutaso）

警方表示，4嫌得知富商打算以現金交易，於是找來另外2名牽線人到汽車旅館「沙盤推演」，6人原本要讓其中一人扛罪跑路，等到風頭過了再來分贓，主嫌還把1400萬現金分成兩份，一份（1380萬）裝在行李箱裡，另一份（20萬）則隨身攜帶，當作跑路的零用錢。

警方在案發之後10小時迅速破案，也找回被藏起來的1380萬元現金，訊後依詐欺、背信、侵占以及偽造文書罪將6人送辦。雖然6人都表明願意賠償富商被花掉的20萬元，也向受騙的彭男道歉，但日前還是被新竹地檢署依共同犯詐欺取財罪、誣告罪起訴。

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