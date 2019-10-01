哪裡最少颱風假？網激推「彰化」神山+大佛坐鎮：放了全台就放

▲颱風天天候不佳常有颱風假可放，但網友認為台中和彰化根本超少放。（圖／記者屠惠剛攝）

記者錢玉紘／綜合報導

米塔颱風來侵襲台灣，9月30日北台灣有多個縣市都放了颱風假，由於到晚間才有明顯的風雨感受，讓許多上班族也大讚「賺到」。有網友就在PTT上PO文討論，哪個地方最難放到「颱風假」？結果彰化和台中大勝出，許多人都激推「就算放了也沒風雨」。

網友PO文中提到，自己是台中人，所以感覺這題的答案是台中，感覺上天氣比較好，風調雨順，尤其還有「護國神山」中央山脈，以及其他高峰的主峰都在集中部，另外，颱風通常不是北偏就是南偏，台中幾乎不會被掃到。另一篇文章中，也有網友淚問「台中錯過幾次颱風假了」，顯示出台中人對於「沒放到假」相當有感。

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來自其他縣市的網友則表示，、「台南吧 颱風天都要上公德班」、「苗栗吧，颱風從北邊來被歸類中部，南來變北部」、「苗栗啦，兩次都只放到新竹」、「金門，你們只能比第二名」、「南投才是吧 最少颱風」、「澎湖，颱風要到那裡都沒威力了」、「有次台中以下都放就台南沒放」、「嘉義市颱風來都像另外一個世界一樣」。



不過，最多人推的就是台中和彰化，這兩處地理位置近，生活圈也在一起，不僅台中人有感，彰化人更覺得很少放颱風假，「彰化 就算放假也無雨」、「幾年前好像有一次台中放彰化不放的樣子」、「彰化真的幾乎都只有看別人放假的份」、「彰化，有大佛坐鎮」、「彰化沒有颱風問題，只有晴天和雨天的差別」、「彰化一放幾乎全台都放了」。

部落客「泰勒愛排名」則是以氣象局資料，統計截至2018年7月為止，各縣市放颱風假的天數排行，放假天數最少的為連江縣與金門縣，大部分颱風穿過本島後結構都被破壞，也讓這兩縣放颱風假次數不多。而本島放最少的颱風假並非網友所說的彰化台中，而是新竹縣和新竹市（天數相同），而台中、彰化、台北、新北並列10到13名，結果讓人驚訝。