一張圖曝米塔「好有愛」！核心風雨區閃過台灣　天氣要快速轉晴了

▲米塔核心風雨區閃過台灣遠離，天氣將快速回溫轉晴。（圖／翻攝自天氣風險公司總監賈新興臉書）

記者賴文萱／台北報導

中颱米塔狂飆遠離台灣，氣象局1日清晨解除陸警，預計中午前後就將解除海警。天氣風險公司總監也PO出米塔「有愛」的一幕，可見颱風中心的空洞區剛好是顆愛心，同時核心風雨區最後也沒有直接影響台灣，天氣將隨颱風遠離快速轉好。

氣象局預報員李孟軒說，由於米塔暴風圈已經脫離台灣，氣象局在清晨5點半解除陸警，海警則預估在中午前後解除，未來米塔則將繼續往北移動到韓國一帶。昨晚降雨最多的地區出現在陽明山、新竹一帶，累積雨量破百毫米；以風力來看，彭佳嶼出現16級強陣風，鼻頭角13級、台北10級、基隆也有11級。

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▲昨日深夜，米塔颱風中心的空洞區剛好是顆愛心。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

天氣風險昨（9月30日）在粉絲專頁PO出一張「米塔愛心圖」，可見颱風中心的空洞區剛好是顆愛心，天氣風險表示，米塔因與台灣地形交互作用產生的路徑偏西，但後來最終路徑走在台灣北部外海，颱風中心距離陸地將近100公里左右，這也讓核心風雨區沒有直接影響台灣。

氣象達人彭啟明則指出，米塔颱風在昨天最關鍵的北上過程當中，速度很快，持續都以每小時20-25公里的速度直接往北，中心最接近東北角時約一百公里，大約在宜蘭東方的與那國島通過，原先預期可能受到台灣地形影響，中央山脈拉扯，可能偏西，但這過程當中只有略為西偏一些，颱風的較強十級風暴風半徑並未碰觸到東北部的陸地，颱風反而是受到太平洋高壓環流帶動影響，直接快速往北，這個結果對台灣是相當有利很幸運的路徑。

至於未來天氣，彭啟明說，目前台灣上空仍有些颱風留下來的殘存水氣，但預計水氣逐漸減少，今天將會明顯快速的轉為多雲到晴的好天氣，北部白天高溫預計在30度上下，中南部31-33度，明後天天氣更為晴朗，是很舒服的好天氣，不過中午稍微有點熱。

而周末時，會逐漸轉為偏東北風，北部變化較明顯，溫度略降，北東迎風面有些陣雨，雲量略多，大致上近期到雙十連假期間會有一段相對穩定的好天氣，暫時還看不到有較顯著系統侵襲，保持關注就可以。