颱風假放一半柯P臉書2小時掉萬粉　分析原因曝…被勸：停了吧

記者黃翊婷／綜合報導

9月30日，正當全台北市民都在放假躲颱風的時候，有人發現台北市長柯文哲的臉書粉絲專頁按讚數大降超過1萬個讚。由於粉專先前出現退讚潮，後來按讚量又在上月19日突然異常暴增，長期關注臉書聲量的粉專「聲量看政治」小編，昨日（9月30日）晚間連PO兩篇文章表示，柯文哲的粉專在當天一下子少了1萬2634名粉絲，推測應該是受到掃蕩假帳號的影響，如果持續這樣大買、大砍，會把柯的粉專搞得毫無公信力，「停了吧。」

▲柯文哲臉書粉絲專頁1日早上7時的粉絲按讚數量為196萬7308人。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

對於柯文哲粉專的退讚潮及按讚潮，負責網路社群經營的幕僚柯昱安曾出面說明，退讚潮是真的，市府團隊願意面對和反省，重新再出發，但不會為了追求數字而花錢補讚，後來湧入的數千個人頭帳號，打開後台一看全都是阿拉伯人，不管這個舉動背後的用意是要帶風向還是護盤，他希望相關人士趕緊停止這個愚蠢的行為。

對此，當初PO文稱「柯文哲粉專按讚數可能是買的」的臉書粉專「聲量看政治」小編，昨日晚間連PO兩文分析，柯的粉專在9月29日多了數百到數千人不等的粉絲按讚，隔天卻一下子少了1萬2634名粉絲，在沒有大型政治事件影響之下，粉絲數量會在短時間內下跌，應該是臉書系統掃蕩假帳號的關係，「我不認為柯市長宣布明天（指10月1日）上班，會有1萬名粉絲崩潰就是了。」

▲聲量看政治小編分析柯文哲粉專按讚數「漲跌」的原因。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治，下同）

貼文一PO出，隨即有網友在文章底下留言補充，9月30日下午4時09分柯文哲的臉書粉絲按讚數還有197萬9388人，但同日傍晚6時07分的時候，粉絲數卻一下子少了1萬3717人，後來又陸續以5000到6000人補回。

「聲量看政治」小編也提到，自己親眼看見柯文哲的粉專數字往上跳得很厲害，但不管是哪邊的陣營在補讚，過幾天都會被臉書系統自動砍除帳號，希望大家能適可而止，畢竟一直這樣大買、大砍下去，會把柯的粉專搞到毫無公信力，「停了吧。」

▼小編第二篇PO文。

▼網友留言討論柯文哲粉專的按讚數量起伏。

►生火了！連我媽都用到發光