米塔飆離！仍有航班取消、延遲　10/1最新航班異動懶人包

▲受颱風來襲影響，國內及國際線等多航班延誤。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

米塔颱風逐漸遠離，但部分國內及國際線航班仍有異動！《ETtoday新聞雲》整理出相關航班資訊，請旅客出門搭機，要記得先上網查詢航空公司最新航班取消及異動訊息。

中華航空



請繼續往下閱讀...

10月1日

1. 航班取消

CI581/582 高雄往返浦東

2. 航班延後

CI501/502 台北往返浦東

CI503/504 台北往返浦東

遠東航空

10/1（二）航班異動公告

◎國內線：

台北出發10:00之前取消,取消之航班如下:

FE021台北-澎湖07:35-08:20

FE065台北-金門08:00-09:00

FE6025台北-澎湖08:10-09:10/FE6026澎湖-台北09:45-10:45

台中出發正常

高雄出發正常

◎國際線：正常

遠東航空提醒搭機旅客多利用遠航官方網站/臉書/Line線上客服查詢最新航班資訊。

立榮航空



10/1（二）國內線班機異動如下：

1. 台灣本島往返馬祖北竿、南竿航班中午12:00前取消，12:00以後將視天候狀況飛航及增開加班機。

2. 台北-花蓮航線B7-8971 、B7-8972取消。

3. 因應疏運旅客需求，高雄-金門、金門-台北各增開2班加班機。

台灣虎航

10月1日航班異動情形如下：

-IT9203 東京成田-桃園 08:20起飛

-IT9221 大阪-桃園 09:40起飛

-IT9506 曼谷(廊曼)-桃園 07:20起飛

-IT9255 仙台-桃園 10:00起飛

-IT216 桃園-東京羽田延遲至21:55起飛，航班編號改為IT9216

-IT217 東京羽田-桃園延遲至10月2日03:00起飛，航班編號改為IT9217

-IT230/IT231 桃園-沖繩那霸取消

-IT301/IT302 桃園-澳門取消

-IT240/IT241 桃園-福岡取消

※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

ANA



10月1日延遲

NH824 台北桃園-東京成田

日本航空



10月1日延遲航班

JL814 台北桃園-大阪

JL096 台北松山-東京羽田

JL802 台北桃園-東京成田

濟州航空

原10/1之7C2654 台北-釜山航班改為10/1 7C2654 13:25L(台灣時間)

原10/1之7C2686 台北-大邱航班改為10/2 7C2686 01:35L(台灣時間)

國泰航空／國泰港龍航空

10月1日

台北-香港

CX407取消

山東航空

10月1日由濟南、青島、煙台往返台灣之班機已確定取消。

班機異動明細如下：

2019年10月01日(星期二)

SC4097 濟南-台北 0825取消

SC4098 台北-濟南 1155取消

SC4085 青島-台北 1320取消

SC4086 台北-青島 1645取消

SC4077 煙台-台北 1615取消

SC4078 台北-煙台 1950取消

►生火了！連我媽都用到發光