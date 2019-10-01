米塔飆離！仍有航班取消、延遲　10/1最新航班異動懶人包

▲受颱風來襲影響，國內及國際線等多航班延誤。（示意圖／記者賴文萱攝）
記者賴文萱／台北報導
米塔颱風逐漸遠離，但部分國內及國際線航班仍有異動！《ETtoday新聞雲》整理出相關航班資訊，請旅客出門搭機，要記得先上網查詢航空公司最新航班取消及異動訊息。
中華航空
10月1日
1. 航班取消
CI581/582 高雄往返浦東
2. 航班延後
CI501/502 台北往返浦東
CI503/504 台北往返浦東
遠東航空
10/1（二）航班異動公告
◎國內線：
台北出發10:00之前取消,取消之航班如下:
FE021台北-澎湖07:35-08:20
FE065台北-金門08:00-09:00
FE6025台北-澎湖08:10-09:10/FE6026澎湖-台北09:45-10:45
台中出發正常
高雄出發正常
◎國際線：正常
遠東航空提醒搭機旅客多利用遠航官方網站/臉書/Line線上客服查詢最新航班資訊。
立榮航空
10/1（二）國內線班機異動如下：
1. 台灣本島往返馬祖北竿、南竿航班中午12:00前取消，12:00以後將視天候狀況飛航及增開加班機。
2. 台北-花蓮航線B7-8971 、B7-8972取消。
3. 因應疏運旅客需求，高雄-金門、金門-台北各增開2班加班機。
台灣虎航
10月1日航班異動情形如下：
-IT9203 東京成田-桃園 08:20起飛
-IT9221 大阪-桃園 09:40起飛
-IT9506 曼谷(廊曼)-桃園 07:20起飛
-IT9255 仙台-桃園 10:00起飛
-IT216 桃園-東京羽田延遲至21:55起飛，航班編號改為IT9216
-IT217 東京羽田-桃園延遲至10月2日03:00起飛，航班編號改為IT9217
-IT230/IT231 桃園-沖繩那霸取消
-IT301/IT302 桃園-澳門取消
-IT240/IT241 桃園-福岡取消
※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。
ANA
10月1日延遲
NH824 台北桃園-東京成田
日本航空
10月1日延遲航班
JL814 台北桃園-大阪
JL096 台北松山-東京羽田
JL802 台北桃園-東京成田
濟州航空
原10/1之7C2654 台北-釜山航班改為10/1 7C2654 13:25L(台灣時間)
原10/1之7C2686 台北-大邱航班改為10/2 7C2686 01:35L(台灣時間)
國泰航空／國泰港龍航空
10月1日
台北-香港
CX407取消
山東航空
10月1日由濟南、青島、煙台往返台灣之班機已確定取消。
班機異動明細如下：
2019年10月01日(星期二)
SC4097 濟南-台北 0825取消
SC4098 台北-濟南 1155取消
SC4085 青島-台北 1320取消
SC4086 台北-青島 1645取消
SC4077 煙台-台北 1615取消
SC4078 台北-煙台 1950取消