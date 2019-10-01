印度火車迎面撞上！　大象「腹、腿綻開」癱坐鐵軌影片曝





▲大象被火車撞得後肢無法站起。（圖／翻攝自推特「Parveen Kaswan, IFS」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度西孟加拉邦（West Bengal）一頭大象穿越鐵軌時，被火車迎面撞上，導致左側身體皮肉綻開，癱坐在鐵軌上難以動彈，火車頭也嚴重凹陷。大象痛苦掙扎想爬回樹林中的樣子被下車查看的印度民眾拍下；據了解，大象目前已經被送往救助中心治療。

根據《印度時報》（India Times）報導，該起事件發生於9月28日上午，一列火車正行駛經過印度西孟加拉邦，意外撞上一頭正在穿越鐵軌的大象，拖行了30公尺才因火車引擎受損而停下。

▲▼大象傷勢嚴重；火車頭正面全凹。（圖／翻攝自推特「Parveen Kaswan, IFS」）

火車上的民眾紛紛下來查看、錄影，大象受創嚴重癱坐在地上，左前腿大面積擦傷，腹部和後腿皮開肉綻，只能用前腳勉強撐起自己，回頭慢慢爬向森林。畫面被上傳到推特後，引來許多印度名人在內的廣泛關注。

據報導，印度當局已找到受傷的大象，將牠送往救助中心治療。類似的狀況在印度很常發生，由於鐵路穿越的森林屬於象群生活範圍，因而意外事故頻傳，2013年至今已經導致至少67頭大象死亡；對於動物保護組織強烈要求鐵路改道，印度當局也僅設下火車速限回應。