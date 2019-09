印度火車迎面撞上！　大象「腹、腿綻開」癱坐鐵軌影片曝

▲大象被火車撞得後肢無法站起。(圖/翻攝自推特「Parveen Kaswan, IFS」)

記者張靖榕/綜合外電報導

印度西孟加拉邦(West Bengal)一頭大象穿越鐵軌時,被火車迎面撞上,導致左側身體皮肉綻開,癱坐在鐵軌上難以動彈,火車頭也嚴重凹陷。大象痛苦掙扎想爬回樹林中的樣子被下車查看的印度民眾拍下;據了解,大象目前已經被送往救助中心治療。

根據《印度時報》(India Times)報導,該起事件發生於9月28日上午,一列火車正行駛經過印度西孟加拉邦,意外撞上一頭正在穿越鐵軌的大象,拖行了30公尺才因火車引擎受損而停下。

▲▼大象傷勢嚴重;火車頭正面全凹。(圖/翻攝自推特「Parveen Kaswan, IFS」)

火車上的民眾紛紛下來查看、錄影,大象受創嚴重癱坐在地上,左前腿大面積擦傷,腹部和後腿皮開肉綻,只能用前腳勉強撐起自己,回頭慢慢爬向森林。畫面被上傳到推特後,引來許多印度名人在內的廣泛關注。

據報導,印度當局已找到受傷的大象,將牠送往救助中心治療。類似的狀況在印度很常發生,由於鐵路穿越的森林屬於象群生活範圍,因而意外事故頻傳,2013年至今已經導致至少67頭大象死亡;對於動物保護組織強烈要求鐵路改道,印度當局也僅設下火車速限回應。

I know you will find it painful & schocking. But such things are happening & require our attention. FD team reached location on time, provided medical help also. We don't know much about internal injury. A team stayed near him in night. Video to ponder. pic.twitter.com/DNZUzNfjN2