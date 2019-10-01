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深陷「通烏」醜聞　川普求救澳洲總理：調查通俄門指控的源頭

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▲▼ 「通俄門」燒過來了！　川普：不太可能與調查人員面談。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普試圖證明「通俄門」調查於法可能失據。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普因「通烏」醜聞，正面臨國會彈劾調查程序。他日前向澳洲總理莫里森（Scott Morrison）求救，要求澳洲政府針對他先前的醜聞「通俄門」的調查進行調查。

美國《國家廣播公司》（NBC News）引述司法部門一名官員週一（30日）的說法，美國司法部長巴爾（William Barr）5月時要求康州檢查官達拉謨（ John Durham），調查FBI及前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對川普「通俄門」的調查是否於法有據。司法部官方透露巴爾要求川普致電澳洲總理，以尋求協助。

美國政府官方將川普的這通電話定調為「兩國元首之間的例行性通話，其中一國的元首向另一個國家的司法部門尋求幫助。」司法部指出，此舉只是請求和澳洲司法部門合作，「這不是施壓，而是一次請求。」

▲▼美國前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（圖／路透）

▲美國前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）曾表示，美國法律規定不能起訴現任總統（川普），但不代表他無罪。（圖／路透）

川普就任美國總統後，以不尋常地方式開除了時任聯邦調查局長柯米（James Comey），因此被前局長穆勒以專案方式開啟「通俄門」調查。穆勒於今年5月結束調查，並於7月出席國會聽證會；他在調查報告中指出，川普競選陣營的一名外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos），曾在2016年5月的時候，飛往倫敦和澳洲時任外交部長唐納（Alexander Downer）在酒吧見面。

報告接著指出，帕帕多普洛斯告訴唐納，他聽說俄羅斯手上有數千封希拉蕊（Hillary Clinton）的私人電郵，能夠幫助川普扳倒他的競選對手。FBI之後透由澳洲政府部門的通知，得知帕帕多普洛斯和唐納的對話內容，隨即展開對川普的調查。

由於川普日前被爆施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要求對方挖出政敵─美國前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）及其兒杭特（Hunter Biden）─的醜聞，民主黨籍眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，正式對川普展開彈劾調查。川普致電澳洲總理的時機正好是他面臨生涯最大政治危機的時刻，難免讓外界猜想這時否又是一次轉移焦點的策略。

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