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楊秋興：逼迫韓朱配會害死國民黨　拒回歸「大家都不敢講真話」

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▲▼0927韓國瑜回答質詢手勢 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜的副手人選未定。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選藍綠雙方都還未決定副手人選，在國民黨方面，總統參選人韓國瑜呼聲最高的副手人選，是前新北市長朱立倫，但朱已經明確婉拒3次，韓朱配始終未能成形。前高雄縣長楊秋興昨日（9月30日）在臉書PO文斷言，一直逼迫韓朱配不但會害死國民黨，也會危害到台灣的未來發展。

朱立倫雖然婉拒擔任韓國瑜的副手，但他上週啟動全台輔選行程，第一站就前往台南，力挺參選台南第6選區立委的前國民黨主席洪秀柱，接著又為台北市立委林奕華輔選，並與新北市3位國民黨立委提名參選人一同釣蝦閒聊；不過，當被問到是否會答應韓朱配，他仍低調回應，「不存在的事情就是不存在的事情」、「我是好的助選員」。

▲▼朱立倫出席清溪婦女活動替林奕華站台。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫雖然婉拒擔任副手，但仍致力於幫同黨參選人輔選、站台。（圖／記者湯興漢攝）

對此，楊秋興在臉書PO文中提到，朱立倫曾向國民黨建議慰留鴻海集團創辦人郭台銘和自己，也不畏懼在網路上遭韓粉留言灌爆、漫罵，他除了致電感謝之外，還特別表文示意。

「就我個人而言，不會再回國民黨了。」楊秋興坦言，藍營中與朱立倫有一樣政治判斷的人不在少數，可惜大家都不敢講真話，還一直逼迫促成韓朱配，「將錯就錯一路錯到底，不但害死國民黨，也會危害台灣的未來發展，及中華民國的永續存亡。」

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