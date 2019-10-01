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11月遊日注意！JR「山手線、京濱東北線」部分停運　新車站明年開

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▲▼東京品川站。（圖／達志影像／美聯社）

▲JR山手線部分路段將停運。圖為施工地點之一的品川站。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

年底到東京旅遊要特別注意了，東京重要的鐵路「山手線」將從11月16日開始，停止部分區間的營運，主因為進行新車站的施工，另外「京濱東北線」為配合施工，部分路段也停運一天。這是負責營運的「JR東日本」自1987年4月1日成立以來，第一次因施工停運山手線。

JR東日本宣布，將在現有的品川站和田町站之間，建立新的「高輪Gateway站」（高輪ゲートウェイ駅），因此11月16日停止山手線、京浜東北線部分區間的運行。施工工程從15日終電（末班車）後開始，一直到17日初電（首班車）之前，山手線的「大崎～東京～上野」之間會停運至16日下午4點左右，內環（逆時針方向）將在大埼站折返，而外環（順時針方向）則在上野站折返，班次也將縮減為平時的7成。

京濱東北線「品川～田町」之間則是整天都停運，另外京浜東北線也有部分停運，並且會加開埼京線、上野東京線、臨海線的班次。若是11月16日因天氣因素無法施工的話，上述的停運將會改到12月13到15日進行。

「高輪Gateway站」預定將於2020年春季暫時開通，並在2024年正式營運，下個月的工程預定將拓寬品川站3、4號線的月台。這是1971年山手線併入西日暮里站後，事隔49年再度設立新的車站。

▼11月16日首班車至下午4點的預定停運區間。（圖／JR東日本網站）

▲▼JR東日本因工程停運。（圖／JR東日本網站）

▼11月16日下午4點至末班車的預定停運區間。（圖／JR東日本網站）
 

▲▼JR東日本因工程停運。（圖／JR東日本網站）

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