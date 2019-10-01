退休老師怒罵寡婦鄰居「又老又醜、害老公過世」！判賠償6萬元





▲一名退休老師出言羞辱鄰居。（圖／示意圖非當事人／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

新北市一名郭姓退休老師與社區內的林姓女鄰居吵架，先前由於妻子就和林女槓上，又因管委會事務起衝突，他指著丈夫過世的林女大罵「又老又醜的老女人」、「妳先生會過世都是妳造成的」等，林女憤而提告。新北地院依恐嚇危害安全罪處郭拘役50日；得易科罰金；民事部分，高等法院判應賠償賠6萬元慰撫金。

郭姓男子曾擔任老師，退休後與妻子住在新北一處社區大樓。2017年12月13日，他與林女在社區俱樂部櫃檯前，因管委會的事務發生口角。他用左手手指指著對方，罵「又老又醜的老女人」，有羞辱林女是寡婦「妳先生會過世都是妳造成的」。郭男還威脅「每次看到妳，就要戳妳」、「每次看到妳，就要辱罵妳」等。

林婦認為受辱並受到威脅，因而提告，新北地檢署偵結後，依公然侮辱、恐嚇危安等罪名起訴郭男。新北地院判決認為，應從較重的恐嚇危安罪論處，而考量郭男因為小事就就出言侮辱、恫嚇，判拘役50日。

而林女又再提了刑事附帶民事訴訟，要求對方賠償50萬元，並且要在社區公布欄刊登道歉啟事7天。郭男在法庭上辯稱，當時時林女先揮拳打人，他才會口出惡言。不過，新北地院民事庭認為郭不法侵害他人名譽以及人格權，林女求償有理，考量雙方教育程度、經濟狀況、事發經過，判郭應賠償3萬元。

林女又繼續上訴到高等法院，要求郭在賠償40萬並且回復名譽。高院審判後認為，郭當庭承認「妳先生會過世都是妳造成的」說法毫無根據，且調閱監視器畫面後發現，林女並未先動手，應將慰撫金調至6萬元，但刊登道歉啟事連續7日並非回復名譽之方法，沒有必要。全案仍可上訴。