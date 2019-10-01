韓粉杏仁哥批黃捷不尊重長輩　覺青女神568字點破：廢物才用年齡壓人

▲黃捷遭韓粉當眾罵了12次「垃圾」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

時代力量高雄市議員黃捷日前遭韓粉辱罵「垃圾」等不雅字眼，她決定提告，沒想到又被鐵桿韓粉「杏仁哥」開直播嗆聲不懂禮義廉恥、不尊重長輩。網路性別議題作家「覺青女神」周芷萱認為，繼續放任韓粉的下場就是這樣，圍著人辱罵都可以用「長輩」兩個字帶過，「廢物才會需要用年齡壓別人，如果自己厲害又謙和，別人本來就會對你以禮相待。」

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黃捷上月28日在鳳山敬老活動遭韓粉包圍辱罵，隔天隨即前往鳳山警分局提告，希望能藉此捍衛市議員的質詢權，結果卻惹毛有挺韓五虎將之稱的杏仁哥，還被對方用直播開罵不尊重長輩，其他挺韓網友也紛紛在直播下方的留言區狠批；她隨後發表聲明表示，台灣的民主法治與年紀無關，年紀也無關是非對錯，即使是長輩，對別人用不雅字眼辱罵，會讓人有倚老賣老的感覺，而且用年紀來壓人，等同於是沒有是非觀念，目前已經截圖存證，後續如果又發生類似的事情，將會逐一提告。

▲杏仁哥指責黃捷提告是不尊重長輩。（圖／翻攝杏仁哥Youtube）

對於這場「長輩之亂」，周芷萱昨日（9月30日）傍晚在臉書PO出一篇568字的文章，內容提到，如果繼續放任韓粉這樣下去，下場就是這樣，禮義廉恥只是他們用來合理化自己錯誤行為的遮羞布，這個現象同時也告訴大家，看人應該要看行為，而不是年齡，應該要超脫年齡的迷思。

「廢物才會需要用年齡壓別人。」周芷萱直言，假如自己是個厲害又謙和的人，自然會獲得別人以禮相待，禮是給配得上的人，不是上對下想怎樣就怎樣，「自己的未來要自己爭取，自由不會從天上掉下來，要自己站起來爭取。」

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