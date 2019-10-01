手上握有通烏克蘭「關鍵簡訊、通話」　川普私人律師被傳喚

▲川普的私人律師朱利安尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普深陷「通烏克蘭」風波，國會甚至啟動了彈劾調查。三名民主黨籍的國會委員會主席在30日宣布，將傳喚在事件中扮演關鍵角色的川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），並認為其手上握有關鍵證據。朱利安尼則指出，若是川普允許，他就會出面作證。

根據「吹哨人」先前的爆料，川普在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，希望對方與自己的律師朱利安尼還有美國司法部長巴爾（William Barr）合作，一起對前副總統拜登展開調查。



情報委員會主席希夫（Adam Schiff）、司法委員會主席內德勒（Jerry Nadler）以及監督和改革委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）共同發出信件指出，朱利安尼先前在全國電視台節目上就承認，他當川普私人律師時，曾經有要求烏克蘭政府針對拜登。

3名眾議員提到，「除了明顯地承認之外，你（朱利安尼）近期還表示手上握有證據，包含簡訊、電話錄音和其他通聯記錄，證明你並非單獨行動，還有其他川普政府的官員涉入其中」。傳票中要求朱利安尼10月15日之前，交出證據文件。

先前的調查指出，朱利安尼以個人的身分多次前往烏克蘭，並與當地官員會面，督促烏克蘭調查拜登，但是他也否認有做出任何傳喚的不當行為，聲稱他是在替川普總統辯護。

朱利安尼29日在接受美國廣播公司（ABC）節目受訪時表示，他不會跟眾議員希夫合作，配合調查，但隨後又改口指出，若客戶川普批准的話，他將會考慮，「我是一名律師，這是他的特權，不是我」，若是川普要他出面作證，他就會作證。朱利安尼認為，希夫已經先對此案持有偏見，是個失職的委員會主席。