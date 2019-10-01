　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風夜操作ATM存錢遇持刀搶劫　男手臂遭砍後冒風雨驚逃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吳男在颱風夜到ATM存款，沒想到準備離開時竟遭人持刀搶劫，身上的2000元遭劫走。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳男在颱風夜到ATM存款，沒想到準備離開時竟遭人持刀搶劫，身上的2000元遭劫走。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

中颱米塔晚間狹帶豪大雨侵襲北台灣，卻有人趁著颱風夜持刀搶劫。新北市新莊區一名男子在30日凌晨11時許，身穿雨衣手持菜刀在中正路一處ATM進行搶劫，被害人才剛在存款機存了3000元，身上僅有的2000元卻被歹徒劫走，左手還遭劃傷濺血，嚇得被害人趕快回家報警。警方獲報到場，協助被害人送醫，並在現場進行採證，正調閱監視器鎖定嫌犯追緝中。

▲▼吳男在颱風夜到ATM存款，沒想到準備離開時竟遭人持刀搶劫，身上的2000元遭劫走。（圖／記者游宗樺攝）
▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，36歲的吳姓男子在30日凌晨11時20分前往中正路上的中國信託ATM進行存款，才剛結束存款程序準備離開時，突然遭到一名身高約170至175公分，身穿黃色輕便雨衣的身分不明男子，手持菜刀上前搶劫，吳男身上的2000元遭到劫走，拉扯間還被對方劃傷左手臂及手掌，造成手臂5公分、手掌1公分的刀傷。吳男被搶後嚇得不知所措，只能立刻跑回家裡避難，同時打電話報警。

▲吳姓被害人在醫院治療後，前往派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）
▲吳姓被害人在醫院治療後，前往派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現男子手部受傷鮮血直流，幫忙叫救護車將他送往部立台北醫院急救，經包紮後並無生命危險。至於吳男被搶的現場經鑑識人員採證，並調閱監視器後，發現歹徒得手後徒步沿著中正路往南逃逸，已經組成專案小組，持續擴大調查中。

▲▼吳男在颱風夜到ATM存款，沒想到準備離開時竟遭人持刀搶劫，身上的2000元遭劫走。（圖／記者游宗樺攝）
▲轄區派出所派員到事發現場戒備。（圖／記者游宗樺攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】
►北投停車場「路面塌陷」驚險曝光！整排9轎車45度慘墜土坡
►高雄六龜1：12發生規模4.4地震　深度14.2公里　網：超大嚇死

ET快訊
死守超商ATM！地中海大叔「領錢存錢玩瘋」理由瞎爆
新竹縣深夜宣布！尖石、五峰5所國小「1日停班課」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風天垂釣！3釣客受困緊抓港嘴燈塔　海巡、消防、港勤3單位搶救

颱風夜操作ATM存錢遇持刀搶劫　男手臂遭砍後冒風雨驚逃

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

快訊／北投停車場「路面塌陷」驚險曝光！整排9轎車45度慘墜土坡

快訊／米塔豪雨猛灌　汐止驚傳「土石崩塌」道路中斷…警消出動電鋸

快訊／嘉義市彌陀路防火巷火警　消防隊出動16車搶救

「人造地獄」阿扁手抖可保外就醫　他病成植物人還在關

何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

大雨磅礡機車卡水溝蓋　基隆警即刻救援助脫困

快訊／「米塔」怒吹…東湖哈拉影城上方「 World Gym」招牌掉落！傾斜立在人行道

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

米塔暴風圈擴大成中颱強逼！全台灣30日「停班停課」懶人包

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

颱風天垂釣！3釣客受困緊抓港嘴燈塔　海巡、消防、港勤3單位搶救

颱風夜操作ATM存錢遇持刀搶劫　男手臂遭砍後冒風雨驚逃

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

快訊／北投停車場「路面塌陷」驚險曝光！整排9轎車45度慘墜土坡

快訊／米塔豪雨猛灌　汐止驚傳「土石崩塌」道路中斷…警消出動電鋸

快訊／嘉義市彌陀路防火巷火警　消防隊出動16車搶救

「人造地獄」阿扁手抖可保外就醫　他病成植物人還在關

何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

大雨磅礡機車卡水溝蓋　基隆警即刻救援助脫困

快訊／「米塔」怒吹…東湖哈拉影城上方「 World Gym」招牌掉落！傾斜立在人行道

棒球人氣大衰退！大聯盟票房越來越差　寫近16年來新低

中西合併唐美雲、劉怡均　教師節完美演繹

長劍-10進化版採隱身技術　火箭軍公開新一代巡航導彈

颱風天垂釣！3釣客受困緊抓港嘴燈塔　海巡、消防、港勤3單位搶救

颱風夜操作ATM存錢遇持刀搶劫　男手臂遭砍後冒風雨驚逃

李正皓笑韓國瑜「養生選舉」：高雄不是你的虎牢關？還可以睡到下午

登陸兵力現身台灣東海岸？　解放軍075艦發起旅級規模作戰

桃園颱風假…好市多神速被清空！她傻眼「才放一天」　萬人驚呆：當世界末日

川普政府擬「限制中企在美上市」？　白宮貿易顧問駁：假新聞

世田賽／陳奎儒13秒57進準決賽　還有機會挑戰東奧達標

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜..

為3000m測驗1日2死　民眾..

台南美術館活春宮　本人找到了

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大..

胡志偉向何韻詩道歉　辯：我被打..

金髮妹捷運被毆！夫曝她背後辛酸

三寶擊落BMW網紅車　車主哭哀..

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我..

即／汐止土石崩塌道路中斷　警消..

林志成北上自由廣場戰館長！自行..

阿扁手抖可保外就醫　他病成植物..

快訊／嘉義市彌陀路防火巷起火

女警官補測休克！搶救62天不敵..

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

更多熱門

相關新聞

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

第18號颱風「米塔」中心1日凌晨12點15分左右在基隆東北方海面，向北北西移動，全台除了桃園復興區以外，1日都照常上班、上課。不過，新竹縣政府深夜宣布，為因應尖石鄉及五峰鄉山區土石流警戒及落石崩塌阻礙交通，同時考量學校師生人身安全，1日尖石鄉玉峰國小、石磊國小、秀巒國小、新光國小停止上班、上課一天，而五峰鄉桃山國小停課一天、上午停班半天。

米塔加速北台豪雨　上午可望解除陸警

即／米塔發威！3縣市首發強風警報

即／桃園市宣布1日上班上課　僅復興區停班課

即／米塔風雨未達標　北北基1日正常上班課

關鍵字：

搶劫新莊颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔加速北台豪雨　上午可望解除陸警

為3000m測驗1日2死　民眾：上級不願改變

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

愛貓卡在馬桶縫隙！一摸驚覺不對勁

台南美術館活春宮　本人找到了

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面