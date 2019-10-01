颱風夜操作ATM存錢遇持刀搶劫　男手臂遭砍後冒風雨驚逃

▲吳男在颱風夜到ATM存款，沒想到準備離開時竟遭人持刀搶劫，身上的2000元遭劫走。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

中颱米塔晚間狹帶豪大雨侵襲北台灣，卻有人趁著颱風夜持刀搶劫。新北市新莊區一名男子在30日凌晨11時許，身穿雨衣手持菜刀在中正路一處ATM進行搶劫，被害人才剛在存款機存了3000元，身上僅有的2000元卻被歹徒劫走，左手還遭劃傷濺血，嚇得被害人趕快回家報警。警方獲報到場，協助被害人送醫，並在現場進行採證，正調閱監視器鎖定嫌犯追緝中。



▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，36歲的吳姓男子在30日凌晨11時20分前往中正路上的中國信託ATM進行存款，才剛結束存款程序準備離開時，突然遭到一名身高約170至175公分，身穿黃色輕便雨衣的身分不明男子，手持菜刀上前搶劫，吳男身上的2000元遭到劫走，拉扯間還被對方劃傷左手臂及手掌，造成手臂5公分、手掌1公分的刀傷。吳男被搶後嚇得不知所措，只能立刻跑回家裡避難，同時打電話報警。



▲吳姓被害人在醫院治療後，前往派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現男子手部受傷鮮血直流，幫忙叫救護車將他送往部立台北醫院急救，經包紮後並無生命危險。至於吳男被搶的現場經鑑識人員採證，並調閱監視器後，發現歹徒得手後徒步沿著中正路往南逃逸，已經組成專案小組，持續擴大調查中。



▲轄區派出所派員到事發現場戒備。（圖／記者游宗樺攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►北投停車場「路面塌陷」驚險曝光！整排9轎車45度慘墜土坡

►高雄六龜1：12發生規模4.4地震 深度14.2公里 網：超大嚇死