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李正皓笑韓國瑜「養生選舉」：高雄不是你的虎牢關？還可以睡到下午

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▲▼李正皓嘲諷韓國瑜養生選舉。（圖／翻攝自《關鍵時刻》youtube）

▲李正皓嘲諷韓國瑜養生選舉。（圖／翻攝自《關鍵時刻》youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨草鞋聯盟發起人李正皓在新聞節目「關鍵時刻」指出，韓國瑜的選舉行程宛如NBA馬刺隊，堪稱「養生選舉」，從來沒有看過選總統的人可以周末沒有公開行程，竟然休息了48小時，直到周一下午才有公開行程。李正皓甚至嘲諷韓國瑜，「（高雄）他的虎牢關不是嗎？虎牢關還可以睡到下午2點？」

李正皓指出，韓國瑜已經公開募款帳戶，但是公開帳戶的前提必須是要能夠感動到選民，但是看到他的行程會嚇死！看到這樣的行程會感動到人根本不相信，他的選舉是「養生選舉」。

李正皓講解了韓國瑜的行程，6月21日韓國瑜的公開行程，從早上10點到下午4點，幾乎間隔1個小時就會有一個行程，這是正常的選舉行程，可是9月22日韓國瑜無公開行程，9月28日周六從7點有公開行程，到中午就沒有行程，9月29日周日，整天休息沒有公開行程，到了30日整個上午也沒有公開行程，到了下午2點半才有第一個公開行程。

李正皓計算，從周六的中午12點，到周一的下午2點半才有公開行程，等於整整休息了48小時。

李正皓說，韓國瑜去年是怎麼感動人的，去年跟陳其邁血戰的時候，剩2~3周的時候，有媒體跟著他，他走一走突然頭暈蹲下去，被別人扶起來，那一幕真的感動得到人。

李正皓指責韓國瑜，「勤能補拙」韓國瑜連勤快都沒有，他從沒看過哪一個選總統的人，可以休息48小時，每一個選舉的人都知道，周六、周日的行程排滿是最基本的，周末一定要跑，周一上午休息才是正確的，從來沒看過有人從周六中午開始休息，休息到周一下午才出來。

▲▼李正皓嘲諷韓國瑜養生選舉。（圖／翻攝自《關鍵時刻》youtube）

▲李正皓指高雄是韓國瑜的虎牢關，可以允許他睡到下午？（圖／翻攝自《關鍵時刻》youtube）

李正皓說，而且韓國瑜現在還是高雄市市長耶，周一在怎麼樣也要8點半上班吧，高雄不是他的虎牢關嗎？虎牢關還可以睡到下午2點嗎？

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