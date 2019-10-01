月薪4萬「人生算及格嗎？」　網笑：男生年收百萬是基本

▲月薪4萬已經贏過50%的受雇勞工。（圖／翻攝自行政院薪資平台）



記者林彥臣／綜合報導

台灣年輕人面對低薪過勞的工作環境，不少人都會自問領多少薪水「才算是及格」，就有網友在PTT八卦板上發問，月薪4萬能夠贏過全國一半的受雇勞工，這樣的人生算不算及格，引發許多網友的討論。

網友指出，根據「行政院主計處薪資平台」，輸入年薪50萬竟然贏過一半的全體勞工，年薪50萬相當於月薪4萬，若加上年終獎金肯定超過50萬，所以年薪50萬是不是就算及格了？

請繼續往下閱讀...

▲但有也有人認為，月薪4萬跟日韓上班族相比，根本國際笑話。（示意圖／記者李佳蓉攝）



對此有人回應表示，台灣領薪水的僱員有65%以上沒有40K , 30歲以下的更是有8成不到40K，也就是大概有將近500萬人達不到40K月薪，領40K已經是受薪階級的前段班了，40K月薪在日韓根本是街友等級，真的是國際笑話。

其他網友則在推文中回應表示，「低端人口的及格」、「男生賺100，女生50基本款而已，男生連基本年收100達不到，別怪台女」、「我第一份工作就42K了，還是11年前，現在約130K覺得超少，供你參考」、「在台北跟乞丐差不多」、「平均一個月6萬多，覺得很少給你參考」。