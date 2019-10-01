快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震　深度14.2公里　網：超大嚇死

第18號颱風「米塔」中心1日凌晨12點15分左右在基隆東北方海面，向北北西移動，全台除了桃園復興區以外，1日都照常上班、上課。不過，新竹縣政府深夜宣布，為因應尖石鄉及五峰鄉山區土石流警戒及落石崩塌阻礙交通，同時考量學校師生人身安全，1日尖石鄉玉峰國小、石磊國小、秀巒國小、新光國小停止上班、上課一天，而五峰鄉桃山國小停課一天、上午停班半天。