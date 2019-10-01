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快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震　深度14.2公里　網：超大嚇死

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▲▼高雄六龜1：12發生規模4.4地震。（圖／氣象局攝）

記者董美琪／綜合報導

高雄市六龜區1日凌晨1點12分發生規模4.4地震，深度14.2公里。最大震度在高雄旗山、屏東三地門4級。不少網友剛要睡覺被突如其來的搖晃嚇到，紛紛在PTT留言「北部颱風南部地震」、「屏東一樓坐地板有感」、「高雄晃好久」、「好怪的地震，還懷疑了一下是不是搖到桌子」、「聽到窗戶在搖動」、「台南，螢幕在晃動，以為海風穿過牆璧，抖」。

【氣象局有感地震報告】

發震時間：108年10月01日01時12分58秒
震央位置：北緯22.91°　東經120.59°
震源深度：14.2公里
芮氏規模：4.4
相對位置：高雄市政府東北方 43.2 公里（於高雄市六龜區）

各地震度級：

●高雄市地區最大震度4級
4級：旗山
2級：甲仙、楠梓、桃源
1級：高雄市

●屏東縣地區最大震度4級
4級：三地門
2級：九如、屏東市
1級：小琉球

●台南市地區最大震度2級
2級：七股
1級：永康、東山、台南市、佳里

●嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：大埔、民雄

●雲林縣地區最大震度2級
2級：四湖
1級：草嶺、水林、古坑、土庫、斗六市

●台東縣地區最大震度1級
1級：卑南、太麻里、利稻、鹿野、海端

●嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市

●彰化縣地區最大震度1級
1級：大城、彰化市

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