長劍-10進化版採隱身技術　火箭軍公開新一代巡航導彈

▲火箭軍公開以長劍-10為基礎進行升級的國產新一代巡航導彈。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

慶祝中共建政70周年，解放軍陸續公開多項國防武器展示肌肉，一款以長劍-10為基礎進行升級的國產新一代巡航導彈近日正式公開。據了解，該導彈採用許多隱身技術，讓敵方雷達探測更加困難，同時其系統還具備提前規劃導彈航跡能力，更能精確打擊目標。

《央視》報導，2009年長劍-10的亮相，讓火箭軍能夠對中遠距離目標進行精確打擊。如今火箭軍某巡航導彈部隊列裝國產新一代巡航導彈，這款導彈要比長劍-10打得更遠、精度更高、隱身能力更好，突防能力更強，幫助火箭軍戰略/戰役打擊能力向前邁進一大步。

陸媒指出，國產新一代巡航導彈最大特點就是採用許多先進隱身技術，進一步降低導彈雷達散射截面（RCS），讓敵方雷達探測更加困難，突防能力得到明顯的增強。為了對付不同目標，該型導彈配備模塊化戰鬥部，能方便更換包含高爆、子母和末敏彈等不同戰鬥部，既可以一車打擊不同目標，也可以一車多彈打擊同一目標，任務靈活性更好。

值得注意的是，火箭軍這款新一代巡航導彈還採用更加先進的任務規劃系統，能提前規劃巡航導彈航跡，避開對方防空系統攔截，精確打擊目標。戰時，目標參數、導彈航跡可以在發射前通過數據總線裝訂到導彈控制系統之中，達到快捷迅速，大幅度提高準確性效果。

此外，新一代巡航導彈的發射車也出現明顯變化，其導彈布置由第一代發射車品字形改為一字形，降低整車重心和高度，提高車輛機動性能和越野能力。同時也擁有更加先進車輛綜合電子系統，實現數據統一處理和綜合顯示，讓駕駛員能更清楚車輛狀態，及早對故障做出判斷，指揮員也能更方便獲取各發射車信息，提高任務效率。

▼火箭軍長劍-10巡航導彈。