登陸兵力現身台灣東海岸？　解放軍075艦發起旅級規模作戰

▲2019年9月25日解放軍075型兩棲攻擊艦於上海舉行下水儀式。（圖／翻攝自環球網）

特約記者陳孟孟／綜合報導

趕在中共慶祝建政70周年前夕，解放軍以飛快速度宣布首艘國產075型兩棲攻擊艦正式下水。這艘被外界視為「攻台利器」全新艦艇的誕生，更讓陸媒直指，未來將實際賦予中國海軍在台灣東海岸，甚至遠海區域發起旅級規模兩棲登陸作戰的能力。

《觀察者網》最新評論指出，對中國海軍而言，兩棲攻擊艦所適用的第一個也是最重要的場景，便是參與大規模跨海登陸作戰。不過若將其簡單和現有的071型綜合登陸艦、072系列坦克登陸艦、073系列中型登陸艦放在一起，把075型看做跨海登陸作戰的運輸工具，不斷算計能多裝幾輛坦克步戰車，或者能為多大規模的跨海作戰直升機群提供加油補彈的後勤支援，則顯然是小看兩棲攻擊艦本身的戰役價值。

分析進一步強調，「畢竟將排水量數萬噸的大型載機艦在激烈的戰鬥環境中部署在狹窄的台灣海峽中，本身就是一件異常危險的事情。」兩棲攻擊艦的真正價值所在，關鍵還是在於其所具有強大的直升機航空兵運作和支援能力，而對中國海軍而言，075型將對海軍陸戰隊航空突擊力量提供一個可以在海上進行大規模運作的綜合作戰保障平台。

文章指出，由於中國在過去的遠海登陸能力有限，無論解放軍還是台軍都沒有將台灣東海岸發起兩棲登陸作戰作為值得注意的進攻方向之一，台軍甚至至今仍然將中央山脈所屏蔽下的台灣東部城市視作「庇護所」，在漢光軍演的第一階段將各種作戰部隊向東機動稱作「戰力保存」。

▼漢光演習國軍淡水河防。（圖／國防部提供）

如今解放軍有了075型兩棲攻擊艦，未來以航母和水面艦艇編隊為作戰核心，以兩棲攻擊艦和綜合登陸艦為運載主力，以合成化海軍陸戰隊為登陸兵力的解放軍部隊出現在台灣以東海面，將使上述台軍想定的實戰條件不再高枕無憂。「畢竟所謂的『戰力保存』，實質上是以解放軍無力染指這一地區作為假想前提。」

據陸媒推測，新的075型兩棲攻擊艦能夠搭載30架直升機，並且能夠保證6架直升機同起同降，另外寬敞的塢艙，能夠用來投放多種類型的登陸載具和水陸兩棲車輛。但075航速卻成為一大缺點，接近071型綜合登陸艦約20節的速度，將無法伴隨航母編隊執行編隊反潛作戰，讓其功能相對單一。

▼解放軍075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）