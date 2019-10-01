CELINE經典包款通通換上「湖水綠」　輕柔優雅成女孩們心中夢幻逸品

Celine 的包款總能用優雅浪漫帶點個性的設計收服少女的心，從前任創意總監打造的 Luggage 囧臉包到新任創意總監 Hedi Slimane 所創造的 16 包款都是女孩心目中夢幻逸品，在今年品牌旗下多款經典包款換上新裝，將過去沉著的色彩換上輕柔恬淡的配色，用湖水綠打造出溫柔小姊姊風格。



16



16 是 Hedi Slimane 上任後的首作，以品牌的總部地址為名，設計上簡約流暢的線條百搭的特性，很快的就成為許多明星最熱愛的包款，過去16包款大多以深色皮格搭配金色扣件，這次換上湖水綠配色後，金屬釦也改用銀色設計，搭配上淡雅的顏色讓包款整體呈現出輕盈感。



BELT



BELT 一直是 Celine 中長賣的包款，簡約的外型搭配上如腰帶的繩結設計，讓包包在外型簡單的設計下，依舊擁有獨有的特色，這次換上湖水綠的 BELT，讓這款上班族首選的幹練大包，下班約會後也能展現自我迷人氣質。



CABAS



可隨性裝下任何物件的托特包，不管這世界在流行什麼包款，它總能用他的實用性站穩腳步，CABAS 提把是簡單的設計，成為喜歡低調設計的人回購率最高的包款，在春夏的全新配色，讓原本休閒感十足的 CABAS，成了優雅女孩可搭配洋裝的包款。



BESACE 16



由 16 包款演變而來的 BESACE 16，小巧的馬鞍包外型，完美擄獲了所有的小包控！湖水綠配色搭配淺淺素雅的銀色包釦，讓原本 16 有點高冷的外型，多了一絲少女情懷。



LUGGAGE



紅透半天邊的 LUGGAGE 囧臉包，帶點幽默的外型卻擁有耐看的特質，讓這款包成為許多女孩的最愛，這次換上湖水綠的設計，讓這款俏皮感十足的包款，多了更多內斂的氣質。



SANGLE



不過大的體積加上方形的大小，這款 SANGLE 兼具實用好搭配的性質，絕對是最值得投資的包款，加上帆布寬肩帶的設計，也讓這款包背起來負擔不會過於沈重。



TRIO



TRIO 極簡的設計，符合每一種不同風格的搭配，不管是年輕的街頭穿搭，還是幹練的 OL 風格，都能完美駕馭這個包款。



STRAP、TRIFOLD



如果短時間內沒有這麼多預算的話，那這不如從小皮件下手！STRAP 及 TRIFOLD 這兩款中夾，換上湖水綠後，絕對可以讓妳每一次掏出錢包都玩美被療癒一次。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



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