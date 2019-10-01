韓粉主管問完「對韓國瑜看法」刷掉台大新鮮人：空有專業品格卑劣

▲韓國瑜示意圖 。（圖／記者賴君欣攝）



記者林彥臣／綜合報導

有一位蔡姓韓粉在韓粉社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」發文指出，他的大兒子在北部某大公司擔任高階主管，在面試一位台大新鮮人時，問對方對韓國瑜的看法，結果得到的卻是嘲諷的答案，最後他的兒子決定刷掉這位新鮮人，理由是品格卑劣。

韓粉的發文指出，這位台大新鮮人專業、外語能力都相當不錯，談吐儀表也都是人中之選，他擔任主管的兒子原本相當屬意這位新鮮人，在面試結尾時看到他是高雄人，便問了他對韓市長的看法，結果這位新鮮人卻對韓市長大加嘲諷批判，於是這位主管在微笑聽完之後，就送他離開在面談表寫下「品格卑劣，是非不分，永不錄用」。

▲有韓粉主管在面試的時候，因為新鮮人批評韓國瑜，就刷掉他。（圖／翻攝自韓國瑜總統後援會 前進總統府）



韓粉後來問他兒子，這麼做是不是有些武斷，他兒子則回應表示，企業用人首重品德，此人空有專業才能，卻對韓市長這樣為國為民，苦民所苦的政治家嘲諷辱罵，可見其品格之卑劣，是非不分，這樣的人不能用！

韓粉表示對兒子的決定深表認同，但是「深深為這位年輕人感到可惜」。

粉絲頁Wecare高雄也截圖分享這則PO文，並指控這位韓粉的兒子這樣是不是違反就業服務法，就業服務法第5條，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。

►颱風天在家變美，偷偷分享少女秘密！